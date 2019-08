Torra llama al independentismo a retomar la "ruptura democrática"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llamado al independentismo a retomar la iniciativa y a situarse en el camino de la "ruptura democrática" con el Estado para avanzar hacia la "república": "Tenemos un deber entre nosotros, la responsabilidad cívica y democrática de volver a hacerlo", ha dicho.

"Empezamos una nueva etapa, y por eso pido que nos pongamos en marcha todos otra vez. Quizá era imprescindible este período de reacción a la defensiva, pero ahora ya lo tenemos que superar porque hemos aprendido la lección", ha asegurado en una conferencia organizada por la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia).

Proyecto y estrategia común

Torra ha insistido que el independentismo solo avanza "cuando tiene un proyecto y una estrategia para sacarlo adelante", como a su entender sucedió en octubre de 2017. "La independencia no será nunca un regalo, sino una conquista", ha subrayado.

El presidente de la Generalitat ha hecho un nuevo llamamiento a la unidad del independentismo y ha reconocido que existe una "batalla" entre las formaciones soberanistas que ha afectado también a la "confianza" entre partidos.

"Frenemos la batalla entre independentistas. Ningún independentista puede ser el adversario de otro independentista", ha afirmado Torra.

Torra, que no ha hecho referencia explícita ni al espacio posconvergente ni a ERC, ha dicho que los independentistas no pueden ir "divididos" a "un proyecto de suma colectiva" y ha añadido que además de una "unidad estratégica" debe haber una "unidad formal", que no descarta que se materialice a través de "listas unitarias".