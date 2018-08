Torra asegura que no aceptarán las sentencias de un "juicio injusto"

El presidente catalán, Quim Torra, ha advertido de que, "por dignidad y conciencia", no se podrán aceptar las sentencias de un "juicio injusto" contra políticos independentistas, y ha pedido una gran movilización en la Diada del 11S que "vuelva a dejar boquiabierto al mundo".

En un discurso durante su participación en un homenaje y ofrenda floral en El Poal (Lleida) a Antoni Desvalls, marqués de Poal, quien lideró las tropas catalanas durante la Guerra de Sucesión, Torra ha hecho un "llamamiento por la república y por la dignidad".

"Si empezamos con un 11S donde toda la ciudadanía de Cataluña, esta parte mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña que quiere avanzar republicanamente, que se basa en los valores republicanos, que son los valores de siempre de Cataluña, de la paz, la democracia y la convivencia, si sobre esos valores nosotros hacemos una gran Diada que vuelva a dejar boquiabierto al mundo, podremos encarar los próximos meses. Y los próximos meses os volveremos a necesitar", ha señalado ante los asistentes.

El juicio contra los presos independentistas, "una farsa política"

El presidente de la Generalitat ha remarcado así que "se deberá afrontar un juicio injusto, que es una farsa contra nuestros políticos, contra ciudadanos de Cataluña que el único crimen que cometieron fue permitir al pueblo de Cataluña que votara".

"Eso no podremos tolerarlo, no podremos aceptar esas sentencias, por dignidad y conciencia", ha dicho Torra, comparándolo con "300 años atrás", cuando "no lo aceptaron por dignidad y conciencia, en aquella votación del Salón de Sant Jordi de la Generalitat, reunidos los Brazos Generales de Cataluña, que decidieron la resistencia a ultranza por seguramente los mismos principios".

El mandatario catalán ha recordado que se deberán afrontar próximamente "meses decisivos de la historia de Cataluña y todo volverá otra vez a depender de nosotros mismos, de los catalanes, siempre ha sido así".