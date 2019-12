El efecto Teruel Existe: otras provincias estudian futuras candidaturas al Congreso

Teruel Existe ha conseguido más atención económica en un mes que en los 20 años que lleva luchando por las mejoras de las infraestructuras y contra la despoblación. Todo suma para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y el escaño conseguido por los de Teruel en las pasadas elecciones generales también.

El Ejecutivo ya ha aprobado un proyecto de real decreto que "establece las normas reguladoras para la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de inversiones que continúen favoreciendo la generación de actividad económica en la provincia de Teruel". Un 'guiño' que asciende a 30 millones de euros.

Apenas un mes después de la última cita con las urnas, otras plataformas que reivindican una mayor inversión para sus provincias toman nota de los avances del movimiento turolense, que concurrió a los comicios como agrupación de electores. "Muchos vecinos nos están pidiendo que nos presentemos cuando vuelva a haber elecciones", reconocen a Vozpópuli los portavoces de Soria Ya! y Jaén Merece Más.

"El centralismo no reacciona"

Desde Soria Ya!, una agrupación casi tan veterana como la turolense, aseguran que están valorando seriamente la posibilidad de presentarse a unas futuras elecciones. El próximo 15 de noviembre tienen una reunión de la Coordinadora del movimiento para marcar la hija de ruta que seguirán en 2020.

No obstante, Enrique Muñoz, uno de los portavoces del movimiento, advierte "dificultades". "Somos ciudadanos normales y corrientes y presentar una candidatura implica convertirse en políticos. Si damos el paso, tenemos que consolidar una estructura y contar con gente muy válida", considera.

Primero está Madrid, luego las comunidades históricas... Se está creando una gran desigualdad territorial"

Aunque considera que este método no es la "solución", cree que "si los políticos de aquí no reaccionan, tendremos que hacerlo". "El centralismo no reacciona. Existe un abandono por parte de las autoridades. Primero está Madrid, luego las comunidades históricas... Se está creando una gran desigualdad territorial", acusa.

Saltar a la política es también el último cartucho para Jaén Merece Más. Son conscientes de que su movimiento lleva en marcha tan solo dos años frente a las dos décadas de Teruel Existe y, aunque no es una opción a perseguir en el corto plazo, los integrantes de la plataforma aseguran que el debate está abierto y no descartan dar el paso en un futuro.

El futuro 'despoblado' de Jaén

"De aquí a 2040, la Junta de Andalucía vaticina que la provincia de Jaén puede llegar a perder hasta 100.000 habitantes", advierte Juan Manuel Camacho desde el colectivo jienense.

"Como plataforma ciudadana tendríamos que someterlo a votación en una asamblea, pero es cierto que muchísima gente nos está pidiendo que lo hagamos porque no hay ningún partido político que haya dado la cara realmente por Jaén. Estamos cansados de que las grandes formaciones se centren las políticas de partido y se olviden de muchos territorios que estamos desfavorecidos", señala.

La veteranía, dice, es una de las grandes diferencias del resto de movimientos con respecto a Teruel Existe. Además de la "absoluta concienciación" de su población con los problemas de aquella provincia. "Por otro lado, en provincias como Jaén el voto está muy arraigado y a veces se sigue creyendo en los partidos de siempre, mientras que allí han tocado fondo", explica.

Tras la victoria de Teruel Existe, los vecinos de los pueblos de la comarca de Molina de Aragón también quieren que la plataforma La Otra Guadalajara concurra a unos futuros comicios.

Por Ávila, Cáceres Viva...

Salvando las distancias, pues las plataformas mencionadas llevan años de trayectoria, el escaño de Teruel Existe y la falta de conexión con los partidos nacionales están propiciando que otros ciudadanos se lancen a la política desde distintos rubros con miras a luchar por sus regiones.

Dos concejales no adscritos que han salido de Ciudadanos tras la debacle del 10N, entre ellos, el empresario Francisco Alcántara, pretenden impulsar un nuevo partido en la provincia de Cáceres. Bautizada como 'Cáceres Viva', esta nueva formación se ha fijado como objetivo atraer inversiones y luchar contra el desequilibrio que padece su tierra.

La evolución de Teruel Existe en el Congreso y el Senado se mira con lupa desde otros colectivos

Alcántara no pierde de vista aquellos territorios donde los partidos con una fuerte reivindicación provincial están en auge. "Están consiguiendo de manera clara una compensación ante esas reivindicaciones", apunta en alusión a Teruel Existe. "A los dos días", dice, ha aparecido en el BOE un fondo de inversiones específico para esa provincia de 30 millones de euros.

Según el concejal, hay que "intentar cubrir un hueco que la sociedad cacereña está demandando". El objetivo de este nuevo partido es estar en "todas" las instituciones posibles con presentación para "poder influir" en sus políticas de inversiones. "Creemos que un partido político tiene una estructura más eficiente y más organizada que la agrupación de electores", ha explicado.

Por ello, Alcántara se inclina por seguir los pasos de otro partido surgido al calor del descontento con las grandes formaciones: Por Ávila. La fuerza abulense consiguió triunfar en las elecciones locales hasta el punto de hacerse con la alcaldía en la capital. Sin embargo, el triunfo municipal no se tradujo en las generales del 10N, donde fue la gran perdedora junto a Ciudadanos.En este contexto, la evolución de Teruel Existe en el Congreso y el Senado se mira con lupa desde otros colectivos. Al fin y al cabo, el éxito de esta agrupación de electores es, en parte, el de la España vaciada y olvidada.