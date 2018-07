Teresa Rodríguez desoye a la dirección de Podemos y presenta 'Adelante Andalucía'

"Compañeros, os presento 'Adelante Andalucía' con Podemos, IU, Equo, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, una nueva herramienta que no disuelve a sus partes". Así ha presentado este mismo viernes la líder de la formación morada en la comunidad autónoma, Teresa Rodríguez, la confluencia que se presentará a las próximas elecciones andaluzas. Lo ha hecho tan solo unas horas después de que Pablo Echenique propusiera a Rodríguez que en las papeletas apareciera 'Podemos Izquierda Unida Adelante Andalucía'.

Los líderes andaluces del partido han presentado la marca la mañana de este viernes en Sevilla. Los dos partidos andaluces (Podemos e IULV-CA) informaron en sendas convocatorias que sus líderes presentarían 'Adelante Andalucía' junto al resto de organizaciones que ya se han sumado al proceso de confluencia, en un acto que arrancaría a las 10.30 horas.

Rodríguez y Maíllo siguen así adelante con su hoja de ruta después de que Echenique se reuniera este miércoles con la dirección andaluza para tratar de solucionar la disputa que mantienen abierta ya desde hace meses sobre el modo de construir la confluencia con IU para las próximas elecciones autonómicas en Andalucía donde, en concreto, no hubo acuerdo sobre el marca electoral.

En dicho encuentro, el secretario de Organización propuso a los andaluces que la candidatura de la confluencia se llame 'Unidas Podemos Izquierda Unida', una propuesta que Podemos Andalucía rechaza porque "excluye a Andalucía y a Izquierda Unida". Así, los andaluces siguen adelante con la propuesta que trasladaron a estatal de nombrar a la confluencia 'Adelante Andalucía' con Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, y el resto de organizaciones que se incorporen al proceso.

La Secretaría de Organización defendió el nombre de 'Unidas Podemos Izquierda Unida' en la línea defendida por la dirección estatal del partido para mantener la marca Podemos en el nombre, mientras proponía que 'Adelante Andalucía' quedara como el "lema principal" de la campaña, dejando en manos de la ejecutiva andaluza el "protagonismo" que quieran darle.

No obstante, la dirección andaluza ha rechazado esa propuesta porque "no cumple con el mandato de poner a Andalucía en el centro" y porque "invisibiliza al resto de fuerzas hermanas" con las que forman coalición y no tienen "ninguna intención de invisibilizar a Izquierda Unida en Andalucía". Así, su propuesta es nombrar a la confluencia como Adelante Andalucía con Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, y el resto de organizaciones que se sumen.

Y es que, como explicaron desde la ejecutiva de Teresa Rodríguez, no quieren "dejar a nadie fuera ni que nadie se sienta menos". "El nombre que proponen por la vía de los hechos es Unidas Podemos, y eso excluye a Andalucía, a Izquierda Unida y al resto de organizaciones confluyentes. El nombre se consensúa entre todas las fuerzas hermanas, no lo imponemos nosotros, no es nuestro estilo", añadieron.

Una "pequeña discrepancia"

Ya este mismo jueves, Echenique ha reconocido que todavía mantienen una "pequeña discrepancia" con la dirección del partido en Andalucía en torno a la marca, pero se ha mostrado confiado en que serán capaces de resolverla. "Es verdad que todavía hay una pequeña discrepancia respecto del nombre, pero creo que se resolverá en los próximos días y además creo que es muy necesario que dejemos de hablar de nosotros y pasemos a hablar de políticas", aseguró.

Aunque el secretario de Organización ha manifestado que el encuentro del miércoles fue "muy productivo", ha reconocido que no consiguió llegar a un acuerdo con los andaluces sobre el nombre a utilizar en los comicios autonómicos, mientras que preguntado sobre cuál va a ser el criterio que se va a imponer si finalmente ninguna de las partes ceden, Echenique evitó avanzar acontecimientos dejando claro que la dirección estatal "no va a impedir que en Andalucía pueda haber un buen resultado".

"No vamos a poner piedras en el camino. Estamos dialogando. Tenemos voluntad de pasar página cuanto antes. Yo creo que lo mejor es que sigamos hablando y nos pongamos de acuerdo", explicó tras señalar que en la reunión de ayer "acercaron posturas" aunque todavía persistan sus discrepancias en torno al nombre.

Rodríguez, aún así, ha mantenido su postura incluso en las redes sociales, donde en sus mensajes no hacía referencia a la formación Podemos. "Aquí estamos. Vamos a ganar con acento andaluz. Atrás Susana, Adelante Andalucía", escribía en su perfil.