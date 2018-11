Sánchez reconoce que si no aprueba los Presupuestos, podría no agotar la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció hoy que si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, su "vocación de agotar la legislatura se verá acortada", pero insistió en que decidirá él cuando convocar elecciones en función de los intereses del país, no porque lo dicte su partido ni ningún otro.

"Es necesario aprobar los PGE (...) El problema es que el PP y Ciudadanos no quieren saber nada de mis PGE y los independentistas están planteando unas exigencias que no tienen nada que ver con los presupuestos y que lo que están haciendo es intentar judicializar la política", lamentó en el foro económico organizado por la revista The Economist.

En este sentido, lamentó que hasta que no sepa si Ciudadanos adelanta al PP en las próximas elecciones o si el PP sobrevive, es difícil que estos partidos apoyen ninguna iniciativa del Gobierno, ya que están trabajando de acuerdo a intereses electorales y no generales.

Sánchez defendió su labor de los últimos seis meses en La Moncloa y destacó que su Gobierno ha trabajado para lograr la estabilidad política, la estabilidad económica -por medio de unos presupuestos "que son buenos para el país", apuntó- y la estabilidad social, a través de la "reconstrucción del Estado de Bienestar"-.

Convocatoria de elecciones

En cuanto a la posible convocatoria de elecciones generales, el líder del Ejecutivo restó importancia a la posibilidad de que salga de las urnas un Gobierno fragmentado. "La fórmula que yo creo que es más positiva es tener gobiernos con profesionales de prestigio. Lo más importante no es si el Gobierno es de coalición o no, sino si tiene personas cualificadas y está a la altura de las exigencias de la sociedad", dijo.

No obstante, planteó la cuestión de si la fragmentación parlamentaria provoca inevitablemente una parálisis parlamentaria, ya que en su opinión "esta fragmentación es positiva si todos actúan en favor del interés general".

Además, Sánchez defendió su acuerdo con Unidos Podemos, porque a día de hoy representa a cinco millones de personas y porque aunque inicialmente "impugnó a la Unión Europea y dijo que España tenía que salir de la Eurozona", hoy ha asumido los compromisos con Europa.

"La Constitución que tiene nuestro país permite que incluso partidos políticos que se sitúan por fuera de los márgenes del sistema, como en su inicio Unidos Podemos, puedan participar en el devenir político e influir en decisiones como el acuerdo presupuestario", destacó.