Urkullu, Ayuso y Feijóo reclaman a Sánchez que termine con el estado de alarma

El plan de 'desescalada' de Pedro Sánchez y la solicitud de una nueva prórroga del estado de alarma se han encontrado este domingo con el rechazo frontal de los presidentes de País Vasco, Galicia y Madrid, Íñigo Urkullu, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente.

Durante la videoconferencia que el jefe del Ejecutivo ha mantenido este domingo con los presidentes de las comunidades autónomas, los tres han criticado lo que Feijóo ha tachado como un "uso desproporcionado" del estado de alarma, según fuentes presentes en la reunión consultadas por 'Vozpópuli'.

El presidente gallego ha reprochado a Sánchez que la actual gestión de la crisis es “más un estado de excepción que un estado de alarma”. Una crítica a la que se ha sumado el Lehendakari vasco.

Urkullu ha exigido al presidente del Gobierno "que se replantee la aplicación de la legislación de excepcionalidad" para pasar a implementar la "legalidad ordinaria" durante el llamado proceso de 'desescalada'.

"Para implementar las medidas planteadas podemos utilizar las capacidades que otorga la legalidad ordinaria: la Ley Orgánica de Salud Pública de 1986 y la Ley General de Salud Pública 33/2011; y en el ámbito vasco, la Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria", ha remarcado Urkullu.

El PNV, socio de investidura de Sánchez, rechazaba así el plan de "cogobernanza" que Sánchez ha planteado hoy a las autonomías durante el proceso de 'desescalada'. Urkullu ha abundado en sus críticas al modo que tiene el presidente del Estado de gestionar el Estado de Alarma y el mando único.

También ha vuelto a reclamar "respeto al autogobierno" de Euskadi y ha considerado "imprescindible articular un marco bilateral estable de diálogo para la gobernanza compartida", basada en "la codecisión".

Díaz Ayuso: "Es para volverse locos"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado el estado de alarma porque "limita los derechos" para afrontar lo que "al final es un problema Sanitario.

Además, Díaz Ayuso ha tachado el plan de 'desescalada' de Sánchez como "un catálogo de restricciones" que "coonfunden" y es "para volverse locos". "Es como prohibir el coche para evitar los atropellos", ha señalado.

El rechazo de Feijóo y Ayuso a la prórroga de alarma aumenta la presión sobre el líder nacional del PP, Pablo Casado, en cuyas manos puede quedar la nueva ampliación de quince días que Sánchez solicitará al Congreso el próximo miércoles si nacionalistas vascos y catalanes votan en contra de la prórroga.

Un fondo "insuficiente"

La solicitud de la prórroga del estado de alarma y la puesta en marcha de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para la reconstrucción de las comunidades autónomas han centrado la reunión entre Sánchez y los presidentes regionales.

El presidente del Gobierno ha explicado que el fondo atenderá un impacto de gasto sanitario de 10.000 millones, otros 1.000 millones de gasto social y 5.000 millones para paliar la disminución de ingresos de las comunidades autónomas por la caída de la actividad económica. Los primeros 6.000 millones se abonarán en el "corto plazo" y el resto en otros dos pagos "en la segunda parte del año".

Urkullu ha reprochado a Sánchez que este pasado sábado, "una vez más", anunciara en público un fondo de 16.000 millones para las autonomías sin que éstas tuvieran "el más mínimo conocimiento"

Además, Sánchez ha adelantado que el Gobierno no cargará a las regiones el coste de la crisis y ha informado que, con ese objetivo, en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se planteará un objetivo de déficit individual del 0,2% para las comunidades autónomas.

No obstante, tanto País Vasco,o Cataluña han tachado de "insuficientes" los fondos propuestos. La Generalitat ha demandado que 4.000 millones de los 16.000 millones del fondo sean para Cataluña.

Por su parte, Urkullu ha reprochado a Sánchez que este pasado sábado, "una vez más", anunciara en público un fondo de 16.000 millones para las autonomías sin que éstas tuvieran "el más mínimo conocimiento". También ha lamentado que no haya avanzado en su concreción.

"Sabéis todos lo que pienso de esta forma de actuar, pero mi disposición a la colaboración es plena. Me gustaría escuchar si no he actuado con lealtad a la colaboración", ha dicho a los asistentes al encuentro, según fuentes autonómicas citadas por Europa Press.

Por su parte, Díaz Ayuso también ha reclamado más concreción sobre el fondo extraordinario de 16.000 millones y ha indicado que, tal y como viene solicitando en reuniones anteriores, dicho fondo tiene que ser no reembolsable y adicional.

“Para que sea práctico tiene que ser un fondo que no que nos hubiera llegado igualmente sin esta situación del virus y, además, tiene que ser ser incondicional porque cada comunidad autónoma tiene su régimen, sus impuestos y un presupuesto determinado”, ha indicado.

En opinión de la presidenta madrileña, la condición que hay que poner para que este fondo funcione es que se debería dedicar a pagar gastos directos e indirectos de la covid-19 “y que cada comunidad vaya gestionando sus impuestos”.