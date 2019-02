Sánchez sostiene que la ultraderecha "radicalizará" a PP y Cs para agitar “una España en blanco y negro”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la manifestación que se celebrará en Madrid este domingo convocada por PP, Ciudadanos y Vox bajo el lema ‘Por una España unida. ¡Elecciones ya!’ representa “una España en blanco y negro, que pretende dar marcha atrás”, frente a la “España en positivo que representan los socialistas”.

En un acto electoral celebrado en Barakaldo para presentar a Alfredo Retorcillo como candidato a alcalde, Sánchez ha asegurado que con “los pactos” entre PP y Ciudadanos con Vox, “lo único que consiguen” los partidos de Pablo Casado y Albert Rivera es que “la ultraderecha va a radicalizar a ambas formaciones, lo que se podrá comprobar mañana”.

No a la autodeterminación

El jefe del Ejecutivo se ha reafirmado en su postura de no aceptar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. "La autodeterminación que reclama el independentismo catalán no cabe en la Constitución y no lo vamos a aceptar nunca", ha declarado el jefe del Ejecutivo.

En contraposición, el presidente del Gobierno ha apostado por “apelar a los valores colectivos, la libertad, la igualdad y la fraternidad, en una coyuntura que supone una encrucijada, porque el futuro de nuestro hijos puede ser peor”.