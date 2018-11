Sánchez confirma que España votará "no" al brexit si no hay cambios sobre Gibraltar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes de que el Gobierno "proeuropeísta" de España votará "no" el próximo 25 de noviembre al acuerdo del 'Brexit' y la declaración política sobre la relación futura con el Reino Unido si no hay cambios respecto a la relación con Gibraltar, ya que "como país" España "no puede asumir" que lo que vaya a suceder con ese territorio lo negocien Reino Unido y la UE, en vez del país británico y España.

"Si el domingo 25 va el acuerdo de retirada y la declaración política de futuro en los términos que está ahora mismo, España votará que no", ha avanzado Sánchez durante la inauguración del foro empresarial 'The Spain Summit 2018', organizado por 'The Economist'. Sánchez realiza estas declaraciones después de que los Veintisiete diesen ayer lunes un primer respaldo general al acuerdo de divorcio negociado entre Bruselas y Londres.

España es el único país que ha condicionado su aprobación final a que sea modificado para dotarlo de mayor "claridad jurídica" respecto a que cualquier relación futura del bloque con el territorio de Gibraltar deberá pasar primero por el consentimiento español.

"Sorprendidos"

"Los sorprendidos somos nosotros", ha indicado Sánchez, quien ha recordado que el Gobierno español ha mantenido en los consejos europeos una actitud "absolutamente constructiva y proeuropea", sin embargo en el acuerdo de retirada del Reino Unido y la declaración política futura "no se aclara algo que es fundamental desde el punto de vista de identidad, de la esencia del país".

En este sentido, ha subrayado que "Gibraltar no pertenece al Reino Unido, está representado por Reino Unido, pero no pertenece a él". "Como país no podemos asumir que lo que vaya a pasar con Gibraltar en el futuro dependa de la negociación de Reino Unido y la Unión Europea, tendrá que ser algo que negociemos Reino Unido y España", ha defendido con vehemencia el presidente del Gobierno, quien ha apuntado oque "desde hace 72 horas no está garantizado".

Por ello, "a día de hoy un Gobierno proeuropeo votará 'no' al Brexit si no hay cambios", ha avisado, para añadir a continuación que si un Ejecutivo a favor de la Unión Europea se encuentra en un posicionamiento como éste, quiere decir que "alguien en Bruselas no ha hecho bien su trabajo".

El líder del Ejecutivo ha señalado que hay que hablar sobre este asunto en los tres años de transición que hay por delante, si bien ha criticado que "no se está reconociendo la capacidad de España para poder negociar".

Según Sánchez, el Gobierno español ha ofrecido hasta cuatro opciones al Reino Unido y al negociador europeo para resolver esta cuestión, lo que evidencia una "actitud constructiva", pero si este próximo domingo el acuerdo de retirada del Reino Unido y la declaración de política del futuro va en los términos que está ahora mismo, "España votará que no".