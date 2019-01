Lorena Roldán pide a Sánchez poner las urnas ante el intento de "sublevación" que ve en Torra

La diputada de Ciudadanos en el Parlament Lorena Roldán ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actuar ante mensajes como el de fin de año del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y poner las urnas si no aplica el artículo 155 de la Constitución: "No puede ser que el señor Torra llame a la sublevación y que Sánchez se calle, simplemente para no enfadar a Torra".

En rueda de prensa este jueves, ha acusado a Sánchez de ser socio preferente de los soberanistas: "Está dispuesto a abandonar a los constitucionalistas en Cataluña simplemente para atrincherarse unas semanas más en la Moncloa".

Al preguntársele si insisten en pedir el 155, ha respondido: "Ya dijimos que no había motivos para levantar este 155 en Cataluña, sobre todo viendo la actitud que tiene el señor Torra", a quien ha acusado de ratificar en su último discurso la hoja de ruta independentista.

Tres ataques en tres días

"Ya está teniendo consecuencias. Estamos a 3 de enero, y en tres días de 2019 ya hemos sufrido en Cs tres ataques": en la sede de Vila-seca (Tarragona); en Almacelles (Lleida) al vehículo de un particular vinculado a Cs, y en Besalú (Girona), donde afirma que han aparecido muñecos colgados boca abajo que simulan votantes de diversos partidos.

"Este 2019 va a haber urnas que el señor Sánchez no va a poder esquivar", como elecciones municipales y autonómicas en las que está convencida de que los votantes mostrarán su disconformidad con el presidente como ocurrió en Andalucía, así como de que en estos comicios Cs crecerá ,con un proyecto que ha definido como de centro, regenerador y limpio.