Rivera responde a Casado: "No hay que reconstruir la derecha; hay que reconstruir España"

Albert Rivera ha criticado la visión expuesta por Pablo Casado en la reciente convención del PP. Y ha dicho que su mensaje es un regreso a las viejas recetas del siglo XX. El líder de Ciudadanos ha asegurado que su partido no distingue entre españoles de izquierda y derecha.

"Casado dijo que hay que reconstruir la derecha; yo digo hay que reconstruir España", ha dicho Rivera este martes durante un desayuno organizado por el Nueva Economía Fórum. "Lo que no comparto con Casado y Pedro Sánchez es su volver al pasado. Son nostálgicos del siglo XX. Veo cierta nostalgia en las etiquetas".

Rivera ha presentado a Ciudadanos como el único partido político capaz de superar los bloques y liderar pactos tanto para la Moncloa como para las comunidades autónomas. Aunque no ha querido entrar en detalles de ayuntamientos o regiones concretas, Rivera no ha descartado pactos ni con el PP ni con el PSOE.

Alianza de partidos moderados

Lo que sí ha pedido es una gran alianza de partidos moderados que excluya a los extremos ideológicos que representan Vox y Podemos.

"Estamos en la centralidad ideológica y la España del futuro va a necesitar acuerdos y consensos", ha dicho. "Si este país se hubiera loco y los extremistas, radicales y separatistas tuvieran el 80% de los votos pues entonces reconocería que me he equivocado, pero es que no es así".

Rivera ha insistido en el mensaje de que Ciudadanos sale a ganar las elecciones y que todas las encuestas dicen que los partidos constitucionalistas están prácticamente igualados.

El líder de la formación naranja ha señalado que los tres pilares de sus reformas si llegan al Gobierno serán la educación, el empleo y la innovación y modernización de la economía.

Escrache de los taxistas

Rivera también ha hablado del escrache que sufrió por parte de algunas taxistas el lunes en la estación de Atocha de Madrid. Ha asegurado que esa actitud no ayuda a convencer ni a los usuarios ni a los legisladores.

Además se ha mostrado partidario de una ley nacional y no de dispersar la regulación de las VTC entre comunidades y ayuntamientos como ha hecho el actual Ejecutivo.