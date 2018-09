Bronca sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la primera del nuevo curso político. Doce horas después de que se consumara la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por las presuntas irregularidades de su máster, el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha pedido al jefe del Ejecutivo que haga pública su tesis doctoral.

"Hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis porque es de los pocos que la hace y la oculta. Le pido que, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. No puede haber un caso 'presidente del Gobierno'. Acabemos con la sospecha y con la duda razonable. Si quiere disipar dudas, hágala pública", le ha exigido Rivera.

El presidente del Gobierno se ha limitado a responder en el tiempo del que disponía que "la tesis está publicada conforme a la legislación" y ha acusado a Rivera de haber "convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal". La cuestión inicialmente prevista se interesaba por lo que "piensa hacer el Gobierno para garantizar el cumplimiento de la Constitución y asegurar el respeto de los derechos civiles en Cataluña".

La tesis, titulada Innovaciones en la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000 a 2012), sólo puede consultarse acudiendo a la Universidad Camilo José Cela y previa petición cursada al autor, es decir, al propio presidente del Gobierno.

Según un informe jurídico de los letrados del Congreso que ha podido conocerVozpópuli, estos habrían rechazado la petición registrada por el Grupo Popular para que el Gobierno haga público el trabajo de investigación por el que Sánchez alcanzó el grado de doctor en Economía por la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

Rivera ha afeado también que el Gobierno haya vetado (con apoyo del PP) su proposición de Ley presentada sobre transparencia en las universidades. "Usted, cuando apoyaba al anterior Gobierno, bien que vetaba las leyes sociales en el Parlamento. Ahora parece que es bastante escrupuloso. Este Gobierno gobierna con el Parlamento y no contra él", le ha respondido Sánchez. El texto de Cs propone modificar diversos artículos de la ley orgánica de de Universidades para mejorar su autonomía y rendición de cuentas.

Cara a cara con Casado

El de este miércoles también ha sido el primer cara a cara mantenido con el presidente del PP, Pablo Casado. En una dura intervención, el líder de los populares ha cargado contra la estrategia desplegada por Sánchez ante el conflicto independentista. "El apaciguamiento ya no es posible. Ponga orden en Cataluña. Si usted no lo hace o no puede, déjese de consultas de autogobierno", le ha espetado Casado, ofreciendo de nuevo su mayoría en el Senado si se necesita activar de nuevo el artículo 155.

"El apaciguamiento ya no es posible. Ponga orden en Cataluña. Si usted no lo hace o no puede, déjese de consultas de autogobierno" Pablo Casado (PP)

Por otro lado, la de este miércoles ha sido la primera vez que el líder de Podemos reaparecía tras su permiso de paternidad. Pablo Iglesias preguntaba por las medidas previstas por el Gobierno para "frenar la burbuja del alquiler". El jefe del Ejecutivo ha respondido anunciado que el Gobierno impulsará una ley para "poner fin a la venta de vivienda pública a los fondos buitre".

En este sentido, ha desvelado la orden dada por el Gobierno a la Abogacía general del Estado para que se persone en el proceso penal abierto contra la Comunidad de Madrid por la venta de vivienda pública de Madrid a fondos buitre durante los Gobiernos del PP. "No nos va a temblar la mano para que quienes están detrás de este abuso asuman sus responsabilidades políticas y económicas", ha dicho Sánchez.

Iglesias, por su parte, ha insistido en sus propuestas sobre alquileres: "acabar con los privilegios de las SOCIMI; obligar a los grandes tenedores a que las pongan en el mercado; y dar competencias a los ayuntamientos para declarar zonas 'tensionadas' donde puedan regular los precios del alquiler".