Rivera alerta de que los independentistas volverán "a las andadas" en otoño

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha vaticinado que el próximo otoño los nacionalistas catalanes volverán "a las andadas" y "los Torra y Puigdemont se vendrán arriba cuando vean a un gobierno débil en la Moncloa", en referencia al ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así lo ha manifestado el líder de Cs ante los 450 jóvenes que durante este fin de semana participan en el Campus Joven de Verano de su partido, en Alicante.

Rivera ha citado unas palabras del socialista Alfonso Guerra sobre que el "apaciguamiento no funciona con los nacionalistas" y ha añadido que él está "totalmente de acuerdo" y que "ojalá más socialistas" pensaran así.

"Por naturaleza, los nacionalismos son insaciables, tienen una ideología del todo o nada, o conmigo o contra mí", ha subrayado Rivera antes de opinar que en la Comunitat Valenciana "hay que dar la batalla" porque ve signos de lo que ya ocurrió "en los 90 en Cataluña" por parte del PSPV y Compromís en materia de política lingüística.

Para el presidente de Cs, lo que sucede en Cataluña no es un asunto local sino europeo, y lo ha comparado con el Brexit y el nuevo gobierno de Italia.

Liberalismo contra el populismo y el nacionalismo

Rivera ha insistido en que para vencer al populismo y al nacionalismo, del que ha dicho que "lleva dos siglos tratando de destruir Europa", la respuesta son los liberales, y que no sirve el bipartidismo, puesto que "los conservadores no quieren cambiar nada y los socialistas no tienen respuestas para siglo XXI".

Rivera se ha referido a la euroorden al considerar que "necesita firmeza", y en referencia a Puigdemont ha dicho que "cuando un señor da un golpe de Estado, no solo lo da a un país sino a toda la UE".

Ahora, ha pedido al gobierno del socialista Sánchez que lidere una protesta en Europa de "por qué no funcional la euroorden" e impulse la "cooperación judicial" comunitaria.

De una posible reforma de la Constitución, ha lamentado que la única propuesta del ejecutivo de Sánchez haya sido "duplicar el lenguaje".

"A mí me da igual si son aforamientos o aforamientas, pero los quiero suprimir. Este es el nivel de quien nos gobierna temporalmente", ha señalado, a la vez que ha apostado también por eliminar el Senado y las diputaciones provinciales.

A los jóvenes reunidos en el campus de verano de Cs, les ha explicado que defenderá un "Eramus con América Latina" ya que considera que España debe aprovechar sus lazos con los países iberoamericanos para la creación de "un espacio educativo y laboral".

"Si estudiamos juntos, será más fácil tener oportunidades laborales", ha asegurado, y ha lamentado que ni los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero ni de Mariano Rajoy "hayan hecho nada" para potenciar este "espacio común" formado por 500 millones de habitantes con el mismo idioma.

Para Rivera, "lo que tiene que hacer España es aprovechar la globalización porque la gran oportunidad perdida en los últimos años ha sido Latinoamérica".

El presidente de Ciudadanos también se ha referido a la renovación de la dirección de RTVE, y ha opinado que el Gobierno "ha hecho el ridículo".

En este sentido, ha apostado por que todos los cargos directivos de las televisiones y radios públicas del país sean elegidos por concurso público, y no "por un dedazo".

"Hay que tenerle miedo a la mediocridad, no al talento" porque, ha proseguido, "a los buenos no hay que temerlos sino que hay que temer a los malos".