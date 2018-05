Rivera presiona a Rajoy para que no demore el 155 y sacrifique su Gobierno si es necesario

La reunión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha convencido a Albert Rivera, que sigue su propio camino en la crisis catalana al margen de los dos grandes partidos. El líder de Ciudadanos exige a Rajoy que intervenga ya en Cataluña y extienda el 155, a riesgo incluso de que el PNV tumbe los Presupuestos y aboque la legislatura a elecciones.

Rivera no afloja en su estrategia de pedir mano dura urgente contra el nuevo Govern de Quim Torra. El presidente naranja ha dicho que no comparte el “no acuerdo y la no acción” que Gobierno y PSOE han escenificado en La Moncloa. Sin embargo, la reflexión en positivo que se hace de puertas para dentro es que Ciudadanos ha vuelto a adelantarse al resto de formaciones políticas. Ellos fueron los primeros en avisar de que sería necesario extender el 155. Y ese marco es el que se ha impuesto ahora en la agenda política y los discursos de PP y PSOE. Torra lo ha puesto fácil. La investidura, sus primeros pasos como presidente de la Generalitat y el incendiario legado de su pensamiento han hecho el resto.

“La cuestión si vamos a ser valientes y decididos o vamos a esperar a que el nacionalismo consume sus propósitos como se ha hecho toda la vida”, dicen fuentes de Ciudadanos

Rivera tiene cita con Rajoy el jueves y ha asegurado que irá con propuestas concretas en torno al control de TV3, el Presupuesto y los Mossos. Nada ha dicho del papel del Parlament, cuyas funciones quedarían diluidas ante un 155 duro como el que se avecina. Ciudadanos es la primera fuerza política de la cámara catalana.

“Le voy a proponer a Rajoy colaboración, vamos a ir a proponer soluciones y a que Rajoy rectifique, salir corriendo y de mala manera no es la solución", dijo Rivera en declaraciones a los medios en la pradera de San Isidro, donde acudió a celebrar el patrón de Madrid. “El jueves, a diferencia de hoy (martes), vamos a ir a proponer soluciones, para ver cómo se extiende ese 155. La televisión pública (TV3) está descontrolada, los Mossos quieren volver a restituir a Trapero, quieren seguir destinando dinero al golpe separatista...”

No podemos esperar a Rajoy

Rivera no se plantea negar el apoyo al 155 ni romper la unidad de las fuerzas constitucionalistas. El entorno del líder naranja dice que Ciudadanos es un partido de Estado. Pero el mensaje que se quiere trasladar es que la situación política en Cataluña no puede esperar a la supervivencia política de Rajoy. “La cuestión si vamos a ser valientes y decididos o vamos a esperar a que el nacionalismo consume sus propósitos como se ha hecho toda la vida”, aseguran las fuentes consultadas.

Rivera no pide elecciones anticipadas, pero sugiere con sus palabras que no sería un drama si las hubiera. Ciudadanos sostiene que hay que aplicar ya el 155 aún a riesgo de que el Gobierno pierda el apoyo del PNV a los Presupuestos. El proyecto se aprobará en el Congreso en los próximos días.

El adelanto electoral inminente es ahora mismo improbable, por no decir imposible. Lo que sí está cambiando es la forma en la que los partidos gestionan este momento de tensión política sin precedentes en la historia democrática de España. Hace seis meses, el debate sobre el 155 era de guante blanco entre Gobierno, PSOE y Ciudadanos. Pero a nadie se le escapa que la crisis catalana ha disparado a Ciudadanos en las encuestas.

Sánchez y Rajoy tratan de protegerse de la hiperactividad catalana de Rivera y han cargado duramente contra la formación naranja, a la que acusan de un electoralismo desaforado. Rivera no se va a quedar atrás en las críticas el próximo jueves. “La reunión (Rajoy-Sánchez) sólo ha sido para ponerse de acuerdo en que se cumpla la ley… Para esto no hace falta reunirse”, decía un dirigente de la Ejecutiva naranja.

Plataforma al estilo Macron

Rivera ha anunciado en paralelo el lanzamiento de una plataforma ciudadana. Ciudadanos busca afianzarse como formación política de referencia en la defensa de la unidad de España cuando el debate político se polariza en torno a la bandera.

El proyecto está ideado a imagen del movimiento En Marche! que Emmanuel Macron organizó en Francia para concurrir a las elecciones. La idea es buscar votantes de otros partidos y seguir ensanchando la base electoral de la formación naranja. El actual presidente francés no tenía estructura orgánica alguna cuando presentó su candidatura al Elíseo. Y Ciudadanos está implantado prácticamente en todo el país.

El partido guarda un secretismo absoluto sobre este acto de presentación, que según ha sabido Vozpópuli se celebrará en el Palacio de Congresos de Madrid, en Ifema, el próximo domingo por la mañana. El auditorio central del Palacio tiene capacidad para unas 1.800 personas. No se sabe qué personas participarán junto a Rivera. Ciudadanos nació de la plataforma cívica de intelectuales Ciutadans de Catalunya en 2006, inició su expansión nacional con Movimiento Ciudadano en 2013, y comienza ahora su asalto a La Moncloa con la tercera plataforma cívica de su corta historia.