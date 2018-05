Rivera retira el apoyo a Rajoy con el 155 por su "dejación de funciones" en Cataluña

Nueva escalada de tensión entre PP y Ciudadanos. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha asegurado que retira el apoyo de su partido al Gobierno por la gestión de Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. "Hasta aquí hemos llegado con esta displicencia", ha advertido en los pasillos de la Cámara Baja, después de una sesión de Control en la que el jefe del Ejecutivo le ha llamado "aprovechategui" por intentar sacar rédito electoral de la crisis catalana.

La decisión de Rivera no tiene efecto alguno sobre los acuerdos que ya tienen, como el de los Presupuestos Generales de 2018, pero demuestra un nuevo giro en el conflicto abierto entre las dos formaciones del centroderecha. Este martes se conocían los datos del último barómetro del CIS, donde el partido naranja pisa ya los talones a los conservadores, en mínimos históricos.

"Lo que haga en Cataluña a partir de ahora el Gobierno, es legitimidad y responsabilidad del señor Rajoy, no de Ciudadanos", ha remarcado el líder del partido naranja. "Hasta ahora el Gobierno nos llamaba para tomar decisiones. Pero desde hace unos meses, con las encuestas y con el nerviosismo interno, ha dejado de hacerlo", ha proseguido. "Si este Gobierno está más cómodo con los nacionalistas o con lo que marque el PNV o ERC, que se lo explique a los españoles, pero no va a contar con nosotros", ha rematado Rivera a la salida de la sesión de Control.

Minutos antes, Rajoy le había reclamado a Rivera "la misma lealtad" que demuestra el PSOE en el asunto catalán y le ha recriminado que escenificar "un supuesto desacuerdo" entre ambos partidos no le hace ganar un voto sino que le puede hacer perderlos. Rivera le había reprochado no haber recurrido al Tribunal Constitucional el voto delegado de Antoni Comín y Carles Puigdemont, además de recordarle que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha ratificado que sí se destinó dinero público a la consulta del 9-N, con Artur Mas.

Ante el ataque verbal de su socio de investidura, Rajoy ha replicado que el Gobierno ha presentado 25 recursos ante el TC vinculados a la crisis catalana y que no le importaría presentar otro más. Pero se ha escudado en que los servicios jurídicos del Estado no lo creen pertinente. "Yo no puedo actuar de manera caprichosa, porque se me ocurre, sino que tengo que atender a lo que me dicen mis servicios", ha explicado desde su escaño.

Sin embargo, Rivera ha vuelto a la carga a la salida, donde ha acusado al Gobierno "una dejación de funciones" en asuntos como la Educación, los Mossos d'Esquadra o la televisión pública TV3. "No sé si tiene prisa o lo ha pactado con el PNV, pero no voy a permitir que los nacionalistas vuelvan a marcar la agenda de lo que tenemos que hacer los constitucionalistas porque así hemos llegado hasta aquí", ha zanjado el líder naranja. "Si yo fuera presidente del Gobierno, intentaría hasta el último resquicio impedir el voto de un prófugo de la Justicia", ha aseverado.

Preguntado por las palabra de Rivera, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, se ha preguntado qué significa que el líder de Ciudadanos retire el apoyo al Gobierno en la aplicación del 155. "Las pataletas de niño pequeño hay que superarlas. Las cosas hay que solventarlas, en fin, con un nivel", ha asegurado a la salida del Pleno. Minutos más tarde, se ha reunido en los pasillos con el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, para intentar rebajar la tensión entre ambas formaciones.