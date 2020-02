Rifirrafe de Ciudadanos y Vox con el presidente de la Comisión de Universidades

Diputados de Vox y Ciudadanos se han enfrentado dialécticamente este viernes con el presidente de la Comisión de Universidades del Congreso,Gerardo Pisarello, al intentar preguntar al ministro, Manuel Castells, sobre su papel en la mesa de negociación sobre Cataluña.

Pisarello ha pedido a los diputados Marte Matín (Cs) y Pedro Fernández (Vox) que "dentro de su libertad de expresión, se ciñan al objeto de la comparecencia" de Castells como ministro de Universidades.

Sin embargo, Pisarello ha agradecido a la diputada de PP, María Jesús Moro, su tono porque a pesar de que los diputados "pueden ser incisivos y molestar al compareciente con sus manifestaciones, pero ante todo deben de estar vinculadas al objeto de la comparecencia".

Martín ha preguntado al ministro de Universidades, Manuel Castells, si duerme tranquilo al "ser parte de un Estado represor y cobrar de él" así cómo por los motivos por los que va a participar en la mesa de diálogo sobre Cataluña.

La representante de Ciudadanos ha dicho que lo hacía ante la Comisión al no poder hacer preguntas a esa mesa, por lo que ha anunciado que iba "a aprovechar para hacer la fiscalización desde aquí".

"El que no cambia es idiota"

El ministro ha recordado que lleva desde los 16 años en la Universidad en los que ha escrito multitud de artículos y que no se arrepiente de lo que ha escrito en cada contexto, momento y lugar, al asegurar que "no ha cambiado el espíritu, aunque sí muchas cosas concretitas porque el que no cambia es que es idiota o peor, fundamentalista".

Ha pedido que mezclen los temas porque "si se entra en cotilleos de entrada se podría liquidar el diálogo" y "eso puede ser letal para mucha gente, personas e instituciones del Estado".

"Hay que ser superprudentes porque es un terreno muy complicado, hay que calmar, negociar y ni siquiera hemos empezado a trabajar", ha insistido Castells.

Además, ha dicho que es una Comisión de Gobierno con una unidad de criterios y que él como ministro del Ejecutivo en la mesa de negociación va a defender la Constitución española, que ha prometido como el resto.

No obstante, ha advertido que la Constitución se puede interpretar de muchas maneras" y ha recordado a los diputados que en el Parlamento es donde tendrán que fiscalizarle, pero que no se mezclen asuntos en esta Comisión.

Castells ha dicho que no se reconoce en algunas de las citas que se habían manifestado en la sala, y que "sin desdecirse de nada" se encuentra en "otro contexto" y "en un momento extremadamente importante y grave para Europa, España y Cataluña", por lo que le ha parecido necesario apoyar un esfuerzo renovador, progresista y conciliador".

"Chantaje y acoso"

Marta Martín también ha aprovechado para preguntar a Castells si "va a poner encima de la mesa el chantaje y acoso que sufren muchos universitarios por ejercer libertad de expresión" en la universidad en Cataluña "esté usted o no de acuerdo con ella".

Por su parte, el representante de Vox, había pedido a Castells que aclarara cómo iba a trasladar a los universitarios y docentes "la idea de una Justicia manipulada", ya que usted dijo que la sentencia sobre el 'procés' "era un entramado político".

También ha querido saber si el ministro creía que "el mejor ejemplo para los universitarios y docentes es trasladar la idea de que se pueden vulnerar las leyes vigentes", mientras pedía a Pisarello que le respetara su libertad de expresión, al alegar que su pregunta estaba relacionada con el mundo universitario.