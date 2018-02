Reforma electoral: El PSOE se 'distancia' de Podemos y Cs y les acusa de promover "una subasta de escaños"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho hoy que los socialistas quieren abordar una reforma "integral" del sistema electoral y no una "subasta de escaños" como la que, a su juicio, están planteando Cs y Podemos "con la calculadora" en la mano.

Lastra, que ha confirmado que la semana que viene su grupo acudirá a la reunión que les ha pedido Cs para hablar de este asunto, ha subrayado también la necesidad de que haya un "amplio consenso" en torno a una eventual reforma para que ésta no quede al albur del gobierno de turno, lo que supondría no dejar fuera del acuerdo al PP.

"Cuando hablamos de las reglas del juego, de arquitectura institucional y jurídica, no se puede hacer entre dos o tres partidos", ha advertido la dirigente socialista, en una rueda de prensa en el Congreso junto a la portavoz parlamentaria, Margarita Robles.

Mejorar la proporcionalidad en el reparto de escaños, como proponen Cs y Podemos, fue uno de los compromisos del programa electoral del PSOE, junto con la desaparición del voto rogado, garantizar la paridad mediante el sistema de lista cremallera y regular la celebración de debates electorales.

"Por supuesto que estamos de acuerdo en ganar proporcionalidad, lo llevamos en nuestro programa electoral", ha reconocido Lastra, que ha prometido propuestas con "seriedad" y "rigor", no como en su opinión hace Podemos, que hace un año planteaba una reforma de la Ley electoral basada en el sistema Hart y ahora propone otra basada en un sistema distinto, el Sainte-laguë, "porque han sacado la calculadora y han visto que éste es el que les beneficia".

Se estudiarán las propuestas

Fuentes socialistas aseguran que todas las propuestas que ha hecho Podemos en el documento que ha entregado a Cs son susceptibles de estudio, pero insisten en que la reforma electoral debe hacerse a partir de los trabajos y conclusiones de la subcomisión creada al efecto.

Señalan además que en el documento de Podemos no existen propuestas de cambios en cuanto a la circunscripción provincial, lo que más distorsiona la proporcionalidad, ya que eso exigiría un cambio constitucional.

Para el PSOE, la reforma electoral tendría dos objetivos: mejorar la proporcionalidad del sistema y eliminar definitivamente los obstáculos que existen para la participación de todos los ciudadanos.Convencida de que Cs únicamente "busca la foto" con las reuniones que ha emprendido fuera de la subcomisión para la reforma electoral, la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, ha asegurado que la propuesta que haga su grupo "será la que recoja lo mejor para los ciudadanos y su debida representatividad".

Lastra y Robles, que han recurrido hoy ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de no tramitar una proposición de ley que hubiera evitado que dos hermanas de Soria que vivían en la misma residencia se tuvieran que separar para no perder una de ellas su pensión no contributiva de 400 euros, han recalcado que, mientras ellas están "defendiendo a los pensionistas de este país", otros están "con la calculadora" de escaños.