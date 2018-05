Rajoy toma la iniciativa y propone celebrar el debate sobre el Estado de la Nación en junio

Paso al frente de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno ha revelado que propondrá celebrar el debate sobre el Estado de la Nación en junio y que reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este mismo mes para empezar a debatir una reforma de la financiación autonómica. Rajoy ha hecho los dos anuncios este miércoles tras aprobarse los Presupuestos para el 2018.

Rajoy toma la iniciativa política después de sacar adelante los Presupuestos. El jefe del Ejecutivo ha anunciado que su Gobierno empieza a negociar ya mismo una nueva ley de financiación autonómica. Su intención es reunir a las comunidades autónomas en el CPFF en mayo. También ha dicho que pretende celebrar el esperado debate sobre el Estado de la Nación en junio. El último debate de este tipo tuvo lugar en febrero del 2015.

Acuerdo de siete grupos

Rajoy ha dicho que está satisfecho. El presidente ha asegurado que los Presupuestos son una buena noticia para España. Y ha agradecido a Ciudadanos, PNV y los otros grupos que los han apoyado por su responsabilidad. "Se ha apostado por construir y no por destruir", ha dicho tras poner en valor el acuerdo de siete grupos parlamentarios.

"Todos estos partidos han renunciado a sus legítimas pretensiones", ha asegurado. "Es una demostración de nuestra buena salud democrática. Los Presupuestos benefician a todos los españoles".

Rajoy ha dicho que los objetivos económicos son dos: "Crecer y crear empleo y que la recuperación llegue a más españoles". "Nuestra previsión es crecer el 2,7% y vamos a intentar superar a nuestra propia previsión", ha asegurado. "En materia de empleo se van a crear 475.000 empleos".

Rajoy quiere agotar su mandato

Rajoy ha confiado en que estos Presupuestos, los segundos en esta legislatura, no sean los últimos. En cualquier caso ha subrayado que el objetivo es agotar su mandato, que finaliza en 2020. "Que se agote la legislatura es siempre positivo porque es cumplir las reglas del juego", ha señalado.

Sobre Cataluña, Rajoy ha dicho que el 155 decaerá en cuanto el presidente Quim Torra proponga un Gobierno viable sin encarcelados ni huidos. "Lo que no se le puede pedir al Gobierno es que dé aprobación a un gobierno (catalán) que no puede cumplir sus funciones", ha dicho. "Si mañana se nombra un gobierno que pueda ejercer como tal gobierno, el 155 decae pero no que lo diga yo, sino porque es lo que ha dicho el Senado".

Preguntado por la detención de Eduardo Zaplana, con el que compartió Consejo de Ministros en época de José María Aznar, Rajoy ha asegurado que es "una noticia que no le hubiera gustado que se hubiera producido".