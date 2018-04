Rajoy eliminará como candidatos a ocho de los 48 diputados por ‘conflictos’ o veto de Cs

El presidente del PP, Mariano Rajoy, y sus colaboradores más directos tienen que elegir en las próximas semanas un candidato para presidir el Gobierno de Madrid tras la salida de Cristina Cifuentes. Ocho de los 48 diputados serán borrados de la lista por haber protagonizado conflictos y tener el veto de Ciudadanos.

El PP nacional no está muy convencido de que Ángel Garrido continúe como presidente de la Comunidad de Madrid. Lo consideran demasiado cercano a Cristina Cifuentes y copartícipe de la mala gestión de la crisis del máster en la que culpó a un profesor de la filtración del escándalo cuando el problema lo tenía en casa.

Los dirigentes del PP tienen hasta final de mes para elegir a un candidato que van a mirar con lupa, pues otro error sería trágico para el próximo candidato, según señalan en Génova.

Los 48 parlamentarios populares tienen que pasar un ‘casting’ que incluye tener una hoja de servicios inmaculada, sin ninguna polémica grave, o incluso leve, que pueda terminar en imputación. También tiene que gustar a Ciudadanos sin cuyos votos el Partido Popular no podrá mantener el poder.

Algunos diputados están señalados desde hace tiempo por Cs y el Partido Popular no los presentará porque sabe que no lograría el apoyo del grupo. Cristina Cifuentes, no forma parte de la terna, y tampoco la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, que debe pilotar la ceremonia de investidura.

Los que no estarán seguro entre los presidenciables son los siguientes (junto a Cifuentes):

Bartolomé González

Un juzgado de Alcalá de Henares solicitó hace algunos días a la Asamblea de Madrid que certifique si es diputado pues se le investiga en relación a la llamada ‘Operación Flauta’ la compra del Ayuntamiento de Alcalá de caramelos para la cabalgata. La empresa que los vendió era de una cuñada de González que entonces era alcalde de Alcalá. También le vincularon algunas declaraciones de David Marjaliza con el caso de la empresa Cofely. No le han llegado a tomar declaración.

Juan Soler

El que fuera alcalde de Getafe fue investigado por el llamado ‘caso Teatro’ en el que se le vinculaba con la adjudicación de un puesto de trabajo de una empresa municipal al hijo de un ex senador del PP. Negó que hubiera cometido ninguna irregularidad. También viajó a París en dos ocasiones invitado por la empresa Cofely, investigada en la Púnica. Soler dijo que estos viajes son habituales entre concejales y alcaldes de toda Europa.

Ignacio García de Vinuesa y David Pérez

Ciudadanos tiene en su lista negra a dos alcaldes: Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas) y David Pérez (Alcorcón) que contrataron con Madiva y Eico (seguimiento de noticias en Alcobendas) y fiestas con Walter Music en Alcorcón empresas de las que se habla en Púnica. La Policía no ha encontrado irregularidades, pero no son ‘queridos’ por Cs.

Jesús Gómez

Fue alcalde de Leganés y su mandato estuvo cargado de polémicas. Tiene algunas acusaciones de Unidos por Leganés en los tribunales. Descartado por Cs y por el PP que le considera polémico.

Jaime González Taboada

Es actualmente senador del PP por elección de la Asamblea de Madrid. David Margaliza le vinculó al ‘Caso Púnica’. No se ha podido probar nada hasta la fecha, pero Taboada, miembro del equipo más cercano a Cifuentes, prefirió retirarse de primera línea y abandonó la Consejería de Medio Ambiente.

Isabel González

Hermana de Ignacio González. Un informe de la Guardia Civil señalaba que estaba en el despacho de su hermano en una de las reuniones en las que se habló de evitar a la policía. No figura como imputada. Su marido fue detenido en la Operación Lezo.

Luego existe un grupo amplio de diputados/as que sin estar implicados en ningún caso de corrupción, o polémica, no parece que vayan a ser elegidos. Algunos tienen experiencia de Gobierno, pero son poco conocidos por la Nacional. La elección de alguna de estas personas sería una sorpresa. En esta lista están Trinidad Aboín, Nadia Alvarez, José María Arribas, Ana Belén Barbero, Pilar Buso, Ana Camís, María Delgado, Marta Escudero, Begoña García Martín, Pilar Liébana, Teresa Luis Rico, Anca Moldovan, Alvaro Moraga, Pedro Muñoz Abrines, Eduardo Oficialegui, Luis del Olmo, Ana Isabel Pérez, Eduardo Raboso, Angel Ramos, Isabel Redondo, Belén Rodríguez, Alejandro Sánchez y Lucila Toledo.

El exconcejal de Madrid, José Manuel Berzal, y las exconsejeras Gador Ongil, Ana Isabel Mariño, forman parte de este grupo, así como el senador Jesús Fermoselle, el también exconcejal Tomás Serrano, Juan Van Halen y el exalcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández-Quejo.

Si el candidato estuviera en el Gobierno y no fuera Ángel Garrido podrían ser Rosalia Gonzalo, Pedro Rollán o Carlos Izquierdo. El resto no son diputados por lo que no son elegibles.

Fuera del Ejecutivo hay personas que estarían dispuestas a aceptar la propuesta de Rajoy y son Juan Antonio Gómez Angulo, Enrique Ossorio (portavoz del PP), la exconsejera Regina Plañiol; Alfonso Serrano (portavoz adjunto) y María Eugenia Carballedo que fue diputada nacional.