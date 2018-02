Ni vía Skype ni por delegación: Puigdemont quiere ser investido por mail

Una investidura por escrito. Elsa Artadi ha dejado muy claro, en su entrevista del domingo en 'Ara', que la fórmula que busca JxCat para la investidura de su presidente es por escrito. Es más, sería por correo electrónico, según señalan fuentes soberanistas. Las enmiendas que el grupo mayoritario de secesionismo presentó este viernes ante la Cámara explicitan la variante por escrito para que un candidato pueda ser investido.

Asi se subraya en estas propuestas de modificaciones de la ley de Presidencia y del Govern y también el propio reglamento de la Cámara para despejar el camino de Puigdemont en su empeño por mantenerse al frente de la Generalitat.

Dice Artadi en su entrevista que el TC tan sólo rechazó la posibilidad de que la presentación de una candidatura en ausencia se efectúe por vía telemática o por delegación en otra persona. En una nuevo regate ideado por los infatigables asesores del prófugo de Bruselas, se pretende colar la vía del correo electrónico, que no se menciona en el auto del Constitucional.

Según la mano derecha de Puigdemont, todo aquello que no está esplícitamente prohibido por ley es legal. Por lo tanto, el correo electrónico, al no estar proscrito ni en el reglamento de la Cámara ni en el texto del Tribunal de garantías, tendría posibilidades de salir adelante.

Esta maniobra de los neoconvergentes no ha contado con el respaldo ni de ERC, que ya ha anunciado que no secundará fórmula alguna de investidura que arriesgue consecuencias penales, ni, desde luego, de los letrados de la Cámara, que se oponen a cualquier variante de investidura no presencial.

La propuesta de JxCat pretende, fundamentalmente, pasarle la 'patata caliente' al presidente del Parlament, Roger Torrent, dirigente de ERC, que tendrá que decidir sobre si se acepta o no esta vía tan heterodoxa de investidura. Sea cual fuere la decisión de la Mesa, el Gobierno y las fuerzas constitucionalistas la recurrirán automáticamente y el TC, sin lugar a dudas, también la rechazará.

Los agitadores tienen prisa

El partido del expresidente pretende lograr la reelección de Pugidemont por todos los medios. Artadi lo recalca en esta entrevista y la ANC, el grupo de agitación callejera más importante del separatismo, así lo ha refrendado en su reunión de este domingo. Ni Junqueras ni su formación comparten este criterio. Marta Rovira, la número dos del partido republcano lo dejó bien claro el domingo al hablar d que no quieren soluciones a medias, sino un solución firme y efectiva al actual embrollo.

Este mismo lunes representantes de las dos grandes formaciones soberanistas se reunirán de nuevo para intentar superar las enormes diferencias que les separan. Todo el mundo da por hecho que Puigdemont, finalmente, aceptará la investidura simbólica. Pero hasta no lo hará hasta que no se hayan agotado todas las vías.