Podemos forzará un referéndum para cualquier reforma de la Constitución

Podemos está de acuerdo con la reforma de la Constitución que ha propuesto Pedro Sánchez para eliminar los aforamientos de los cargos públicos, pero exigirá que sea sometida a un referéndum vinculante, según han trasladado fuentes de la dirección del partido morado a este medio.

La idea que maneja la formación de Pablo Iglesias es que la reforma de la Carta Magna no se quede en una posible supresión de los aforamientos, sino que el debate tiene que ampliarse a cuestiones como el modelo territorial o al blindaje de derechos sociales en la propia Constitución.

Podemos utilizará su capacidad parlamentaria para forzar una consulta ante un cambio de la CE. Según el artículo 167.3 de la Carta Magna, "aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámara.s" El grupo confederal de Unidos Podemos tiene 67 diputados, por lo que cuenta diputados de sobra para pedir la consulta.

En cualquier caso, el PP tiene la sartén por el mango y su posición será clave para saber si la reforma exprés (en 60 días) que pretende Sánchez tiene visos de prosperar. Se necesita una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras para aprobar el cambio. Y si no hubiera acuerdo entre ambas, "se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado".

Asimismo, "de no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma".

El artículo 135

La exigencia de celebrar una consulta ciudadana para tocar aspectos de la Carta Magna no es una demanda nueva del partido morado, sino que la viene defendiendo desde años atrás. "Supongo que no hay ninguna formación política que quiera hurtar que la ciudadanía opina sobre cualquier cambio en la Constitución", señalaba Irene Montero en 2017, haciendo hincapié en que no vuelva a suceder lo que pasó en 2011 cuando PP y PSOE pactaron modificar por imposición de Bruselas el artículo 135 sin pasar por las urnas.

El anuncio realizado por el jefe del Ejecutivo este lunes coincidía con la tradicional rueda de prensa de Podemos tras la reunión del Consejo de Coordinación. La coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera, ya deslizaba que su partido quiere plantear una reforma más amplia y "un poco más profunda" de la Carta Magna para "adaptarse a los tiempos que vivimos en nuestro país".

En este sentido, pedía abrir también la posible modificación al "debate territorial" y la "lucha contra la corrupción" o para "el blindaje de los derechos sociales". Sin embargo, no condicionaba ese amplio debate a su apoyo a la reforma de los aforamientos. "Tendremos que debatirlo. De momento no condicionamos nada, vamos a escuchar el planteamiento que quiere hacer", se limitó a responder.

"No queremos privilegios para nadie, todo el mundo tiene que ser juzgado de la misma forma, pero eso implica también ver por qué no se puede juzgar al rey emérito" por presuntos "casos relacionados con corrupción", concluía Vera.