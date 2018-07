Podemos Extremadura pide un sueldo temporal para los diputados tras su cese

La Asamblea de Extremadura avanza hacia la asimilación a la prestación por desempleo de los diputados y diputadas de la mayoría de parlamentos autonómicos. Y lo hace a través de una enmienda transaccional a una enmienda presentada originalmente por el Grupo Parlamentario Podemos Extremadura en el marco de la propuesta de Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura donde se solicita que los diputados de la cámara, cuando pierdan la condición de tales por extinción del mandato, puedan cobrar una asignación económica temporalmente. Al menos hasta que en el convenio especial con la administración de la Seguridad Social se contemple la contingencia de desempleo.

Se trata de la misma fórmula que ya existe en otras muchas comunidades como Aragón, Murcia o País Vasco y tiene como objetivo que los diputados se adapten a la vida laboral o profesional tras su cese, evitando las denominadas "puertas giratorias". Sin embargo, fuentes de la Asamblea han criticado que precisamente fue Podemos el grupo que pidió que los diputados se redujeran el sueldo al principio de la legislatura, aunque finalmente "no se llevó a cabo tras la negativa del PSOE".

Reducción de sueldos

La formación de Pablo Iglesias quería una reducción radical del número de altos cargos y de sus sueldos y que el presidente de la Junta pasara de cobrar 80.000 euros brutos anuales (53.000 netos) a 27.000, tres veces el salario mínimo interprofesional, equivalentes a 1.946 euros brutos al mes, unos 1.600 netos. Al menos esa fue la cifra que dio a la prensa local el portavoz de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, al ser interpelado por los periodistas para que precisara sus reclamaciones en ese aspecto. Hoy, en las enmiendas al reglamento, también incluyen la bajada de sueldos.

¿Cuál es la indemnización que buscan en la Asamblea y por cuánto tiempo? La enmienda transaccional -basada en la original de Podemos Extremadura- señala que esta asignación económica temporal se realizará "en los términos que acuerde la Mesa de la Cámara, de acuerdo con la Junta de Portavoces de la Asamblea" y que, por otro lado, será incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso económico, retributivo o asimilado.

La duración y las condiciones de esta asignación se asimilarán en lo que resulte posible a la regulación general de la contingencia de desempleo, "sin perjuicio del respeto a los derechos adquiridos". Aunque el grupo parlamentario justifica la propuesta en aras a promover "el acceso a la representatividad pública en igualdad de condiciones y evitar las puertas giratorias", a otros diputados de la Asamblea les resulta "llamativo" que quienes "venían a eliminar los privilegios de la casta" sean ahora quienes estén "detrás de esta iniciativa".

La fórmula del País Vasco

Pero la reclamación de esta asignación temporal no es nueva. Ya está instalada en otros muchos parlamentos autonómicos. En el caso del País Vasco, cuando un diputado no revalida su escaño puede percibir la llamada prestación económica temporal (PET) de la Cámara vasca, un equivalente al subsidio por desempleo que da el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a los trabajadores, pero al que no tienen derecho los políticos al no cotizar al régimen general de la Seguridad Social.

En el caso vasco, la ayuda se puede recibir durante un máximo de 12 meses y asciende a 1978,67 euros brutos mensuales , el 40% del salario de base de un parlamentario, 4.946,68 euros. Otro parlamento que decidió legislar por su cuenta y aprobar esta suerte de indemnización para los diputados cesantes fue el de Aragón, donde, el año pasado, todos los grupos avalaron el cobro para los parlamentarios de una prestación "hasta que en el convenio especial con la administración de la Seguridad Social se contemple la contingencia de desempleo".