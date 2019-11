Pedro Sánchez aplaza el ataque final contra Susana Díaz

La dura sentencia del caso ERE en Andalucía se ha convertido en un nuevo obstáculo para Susana Díaz. El objetivo de la expresidenta de la Junta y líder del PSOE andaluz es mantenerse en el cargo y ser la candidata en las próximas elecciones. Pero el debate sobre su continuidad sigue latente.

Díaz apareció en La Sexta para desmarcarse de los que fueron sus padrinos políticos, los condenados Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para lanzar un mensaje a Sánchez y a quienes desde la propia federación y desde la Ejecutiva Federal en la madrileña calle Ferraz intentan moverle la silla: "Quiero ser la candidata en las próximas elecciones andaluzas". La nueva secretaria general del PSOE-A ha ligado su suerte a la de Pedro Sánchez, al que ahora venera en público por razones puramente estratégicas.

📺@susanadiaz@laSextaTV➡️Chaves y Griñán no se han enriquecido, no hay financiación ilegal del #PSOE➡️No es cierto que el Gobierno andaluz ordenara retirarse. El Gabinete Jurídico de la Junta es independiente, lo decidió porque había peligro de que no se recuperara el dinero pic.twitter.com/lQXkLMzKvM