Sánchez cree que Cataluña y Venezuela son "polémicas fugaces" creadas por la derecha

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido ante el Comité Federal de su partido el diálogo abierto con el separatismo catalán. "El no diálogo es la no política. Debemos iniciar un nuevo camino de diálogo para el reencuentro. Aquí no sobra nadie. Ninguna lengua, tampoco ninguna cultura", ha dicho durante su intervención en la primera reunión en Madrid del máximo órgano entre congresos tras las elecciones generales. "Tampoco sobra la oposición, ni el Partido Popular, a quien "tendemos la mano para que se sume al diálogo", ha añadido a dos días de que se reúna con Pablo Casado en La Moncloa.

Sin embargo, el secretario general del PSOE ha arremetido contra los partidos de la derecha por su reciente rechazo, por ejemplo, al proyecto de Ley de la eutanasia presentado en la Cámara Baja. También les ha acusado de crear "polémicas fugaces" y "falsos problemas para tratar de generar una bronca tremenda y distraer la atención de lo importante". "Sus temas han sido que hemos cambiado los Consejos de Ministros a los martes, el pin de (Santiago) Abascal, la confrontación en Cataluña...", ha comentado tras defender de las críticas al ministro de Transportes José Luis Ábalos por el encuentro desvelado por Vozpópuli con la número dos de Nicolás Maduro en el aeropuerto de Barajas.

"Si no entramos en su juego, ganamos. Nosotros, a lo nuestro", ha arengado a los suyos. "Si hacemos esto, estoy convencido de que ampliaremos nuestra mayoría social", ha proseguido. Por otro lado, ha defendido que la Carta Magna "no puede ser un arma arrojadiza entre unos y otros". "No queremos monopolizar la Transición ni planeamos apropiarnos de la Constitución. Pero no vamos a consentir que otros lo hagan. Para constitucionalistas, nosotros", ha rematado.

Los líderes autonómicos del PSOE han cerrado filas en torno a la estrategia desplegada por Sánchez y han defendido la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat "dentro de la ley". Uno de los más críticos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha advertido de que la Constitución permite hablar de muchas cosas, "pero también limita hablar de otras". Por su parte, la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha insistido en el "compromiso" por parte de Sánchez de garantizar la ley: "El diálogo y la ley van de la mano".

El jefe del Ejecutivo ha expuesto las líneas estratégicas de su mandato tras la formación del Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Un Gobierno, ha dicho Sánchez, "sólido, compacto, comprometido en lo social. Un Gobierno de acción, que se comunica con los hechos".

Entre sus prioridades, ha citado un Marco Estratégico de Energía y Clima, un plan de movilidad sostenible o un programa de rehabilitación de viviendas y edificios. También se ha fijado como objetivo disminuir la brecha digital generacional y territorial. También ha apostado por profundizar en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobar una una ley LGTBI y reformar la ley Trans.

Sobre las próximas elecciones en el País Vasco, Galicia y Cataluña ha dicho tener "un equipo preparado para ganar" en esos territorios y ha dicho que Miquel Iceta es "el presidente" que necesitan los catalanes. Asimismo, ha mostrado su ilusión por que Idoia Mendia pueda convertirse en la primera mujer lehendakari. Sánchez también se ha dirigido a los agricultores tras las protestas de los últimos días y les ha dicho que pueden "contar con el Gobierno".