Lambán ataca el "supremacismo" de Iceta y Page recuerda que sobre España habla "todo el PSOE"

Nuevo choque en el PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha recordado este viernes a su "compañero" del PSC Miquel Iceta que sobre el futuro de España hablan "todos los españoles y todo el PSOE".

Page ha salido al paso de una entrevista radiofónica en la que Iceta ha exigido "respeto" a barones como García Page o el presidente de Aragón, Javier Lambán, ante la negociación del PSOE con ERC para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez.

"Derecho a opinar"

Iceta ha dicho que algunas declaraciones de los dos barones socialistas son "inoportunas" e impropias de "presidentes de una comunidad autónoma". Y la respuesta de Lambán y Page no se ha hecho esperar.

"Negarnos el derecho a opinar a los demás, a los españoles, era algo propio de los independentistas catalanes", ha dicho Lambán. "Pero estoy viendo que el supremacismo por desgracia está haciendo estragos en Cataluña".

Por su parte, el presidente castellanomanchego ha recordado que él, por ejemplo, no ha llamado "xenófobo" a Torra, en alusión a unas declaraciones que hizo Sánchez en su momento.

"Hay quien ha llamado xenófobo a Torra, y ahí no le he visto para nada protestar al compañero Iceta", ha señalado. "O es que hay que esperar a que veten a Iceta los independentistas para ir al Senado para entonces poder criticar a los independentistas (...), entonces sí vale decir que España no puede depender de los independentistas".

Defender la unidad de España

Y ha señalado que el PSOE defendió a Iceta cuando el independentismo vetó su nombramiento como senador la pasada legislatura y le impidió presidir la Cámara alta.

"Ya que nos pide respeto con los independentistas, me gustaría verme defendido por Iceta ante tanto insulto y ataque que recibo yo y otros presidentes autonómicos por defender la unidad y la igualdad de España", ha dicho Page. "Yo digo lo mismo que hace tres semanas, que hace tres años y probablemente lo seguiré diciendo los próximos 30".