Pagaza denuncia el "acoso" de los "matones abertzales" en Rentería: "No sois antifascistas"

La eurodiputada de UPyD y 'número dos' de Ciudadanos en la lista para las elecciones europeas, Maite Pagazaurtundúa, ha denunciado este domingo en Rentería el "acoso" al que cientos de manifestantes han sometido a los participantes en un acto de la formación naranja en esta localidad guipuzcoana. "No sois antifascistas, sois matones abertzales", les ha dicho.

"La libertad significa la libertad de disentir. Eso es lo que no habéis aprendido todavía", ha declarado durante el mitin, que Ciudadanos enmarca en su iniciativa 'En marcha por la libertad'. El objetivo es reivindicar su derecho a defender sus ideas en cualquier lugar de España y especialmente en aquellos lugares de fuerte presencia nacionalista, como Alsasua (Navarra) o Rentería, gobernada por Bildu.

Durante todo el acto, que ha estado marcado por una gran tensión y se ha podido celebrar gracias a un fuerte dispositivo policial, Pagazaurtundúa ha pedido en euskera a los manifestantes en varias ocasiones que escuchasen y después respondieran si querían.

Sin embargo, tanto la eurodiputada como el presidente de Cs, Albert Rivera, y los otros dos intervinientes --el filósofo y escritor Fernando Savater y el exdirector de la Policía Nacional y la Guardia Civil Joan Mesquida-- han tenido dificultades para hacerse oír, por el ruido constante generado por quienes gritaban, insultaban y golpeaban cacerolas.

En Rentería solo reciben bien a los etarras

"Aquí en Rentería solo te hacen recibimientos si eres etarra, si sales de la cárcel, si has intentado asesinar a un funcionario de prisiones", ha criticado Pagazaurtundúa sobre el homenaje que se hizo el pasado marzo al ex preso de ETA Kepa Etxebarria, que intentó asesinar al funcionario de prisiones Juan José Baeza. "Vergüenza os debería dar recibir a los asesinos con aurreskus de honor y no dejarnos decir a nosotros lo que nos da la gana", ha añadido.

En este sentido, ha denunciado el "acoso puro y duro" que les estaban haciendo quienes, a su juicio, pretenden "estigmatizar" para que la gente de Rentería que piensa como Ciudadanos "no pueda salir de su casa". "Eso es fascismo", porque "vosotros no sois antifascistas, sois matones abertzales", ha sentenciado.

Pagazaurtundúa --cuyo hermano Joseba, exjefe de la Policía Local de Andoáin, fue asesinado por ETA-- ha instado a los radicales "condenar la persecución" de los que no piensan igual que ellos y aprender que "la libertad de expresión es para todos".

Porque entonces "podremos hacer una Euskadi de futuro y una España muchísimo más interesante y con mayores posibilidades para todos; también con vosotros cuando condenéis el pasado", ha subrayado la política vasca, que ha recordado su infancia en Rentería y a su familia. "La pena es haber perdido a mucha gente que quiero y que sigo queriendo por vuestra identidad excluyente y asesina", ha lamentado.

Sánchez es "irresponsable"

La eurodiputada ha señalado que si los manifestantes les llaman fascistas, es porque eso es lo que hace el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para "justificar su pasado". A su juicio, tanto Bildu como ERC buscan "conseguir la impunidad histórica" del independentismo.

A continuación, ha criticado al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, que, al apoyarse en esos partidos para gobernar, "está siendo irresponsable porque está jugando con algo que es muy serio".

Pagazaurtundúa ha finalizado su discurso haciendo una defensa de "la democracia y el régimen constitucional" de España que, según ha dicho, han hecho posible la prosperidad en Rentería. "El 6 de diciembre" (el Día de la Constitución) "es para nosotros el elemento central, no Covadonga y las identidades nacionalistas históricas", ha declarado en una aparente crítica a Vox.

Unidad de los partidos "constitucionales"

Por su parte, Fernando Savater ha afirmado que solo hay tres tipos de partidos: los "constitucionales", ya sean de derechas o de izquierdas, los "mediopensionistas" que defienden la Carta Magna solo "cuando les viene bien", y los "inconstitucionales". Desde su punto de vista, los primeros deben estar unidos, a los segundos hay que "recuperarlos" y con los que están en contra de la Constitución "no hay que ir ni a cobrar una herencia".

Por eso cree que "no se puede tolerar" que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya "basado en la inconstitucionalidad de sus aliados". "Hay que librarse de ese Gobierno, de esa amenaza política", ha agregado.

Además, Savater ha destacado que en el País Vasco no hay ningún acuerdo de paz, porque "el acuerdo de paz de los españoles se llama Constitución y todo lo demás sobra", y quien la quiera cambiar puede proponerlo mediante los mecanismos establecidos.

A los que protestaban e intentaban boicotear el acto de Ciudadanos, les ha dicho que ya está acostumbrado a escuchar "un coro de rebuznos y cencerros" y que ahora son ellos los que deben se acostumbren a ver a gente que piensa de forma distinta. "No nos vamos a ir de ninguna parte" y "se va a acabar toda esta tolerancia con los intolerantes", ha respondido a quienes les gritaban "¡fuera!", a los que ha calificado de "auténticos bárbaros".

Mesquida recuerda a las víctimas del terrorismo

Por su parte, Joan Mesquida se ha dirigido a "los violentos, los intolerantes y los racistas" y ha lanzado una advertencia: "No nos echaron de aquí y no nos echarán tampoco de Cataluña". Además, ha defendido que las visitas de Ciudadanos a Alsasua y a Rentería no buscan "provocar", sino "reclamar libertad".

El exsecretario de Estado socialista ha rendido un homenaje a las víctimas del terrorismo y a "todos los que han luchado por la democracia, la libertad y la integridad territorial" de España. "Vamos a recordar su sacrificio y vamos a seguir plantando cara al independentismo", ha asegurado, recordando la labor de policías, guardias civiles, militares, jueces y fiscales.

Mesquida también ha atacado a Sánchez al afirmar que las víctimas no se merecen un presidente que pacta con partidos independentistas y que "no condena las agresiones a los guardias civiles de Alsasua" y "mira hacia otro lado", dejando "desprotegidas a millones de personas".

Desde su punto de vista, hoy existe "un Estado más débil" como consecuencia de "las cesiones históricas a nacionalistas e independentistas" y un Gobierno "más débil", que "acepta mediadores" en el diálogo con las formaciones catalanas y no descarta indultar a los políticos encausados por el proceso soberanista.