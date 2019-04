“Españoles de Cataluña, catalanes de España, qué bonito grito de guerra. Somos el único partido que proponemos un futuro para Cataluña”. Pablo Casado ha presentado en Barcelona el programa electoral del PP, “un programa para España, un pacto con los españoles”.

Casado realizó, ante un grupo de dirigentes y afiliados, un elogio a la convivencia y una denuncia de la actitud del presidente del Gobierno, al señalar que la Constitución es el paraguas que nos hace libres. "Está en juego nuestro futuro como país en estas elecciones porque Sánchez intenta normalizar en la calle lo que nunca debe ser normal en la política”. En este sentido dijo que “pretende que la sociedad se pliegue a sus necesidades. Quiere cambiar una sociedad para que siga sirviendo a su gobierno. Es una gran intención de ingeniería social para hacer normal lo que en ningún país había sido normal”.

En opinión de Casado, este proyecto convalida la violencia. “Pretende blanquear lo que no es posible blanquear. Prefiere manos manchadas de sangre que manos pintadas de blanco, manos tiznadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles”. Denunció que Sánchez ha escondido a Cataluña en su programa, como una avestruz. De acuerdo con el líder del PP, “el 'no es no' de Sánchez tardó pocos minutos en ser negado desde la Generalitat. Se transformó en un ‘sí es sí’ de Torra, con su 'hay que pagar por adelantado'”.

Insistió luego en su denuncia de los pactos y los socios de Sánchez, al subrayar que “el terrorismo y el golpismo son los que están emergiendo como protagonismos confesados del proyecto que plantea la izquierda para España. Sánchez promueve, acepta y ampara el apoyo de los separatistas y filoterroristas. Necesita normalizarlo. Ha cruzado la verdadera línea roja, la que nunca se cruzó en España”.

Convalidar la violencia

En este línea, sentenció que “el único ‘no es no’ de Sánchez es su cobardía a no debatir. Remachó en esta línea de ataque frontal contra Sánchez que es “un peligro público para España, el más radical, el más sectario de nuestra historia. No quiere debatir porque no puede debatir, como se ha visto siempre en el Congreso. No puede responder cuando se le pregunta con quién va pactar”

Dentro de las medidas que incluye el programa, aparece un plan especial para defender a los jueces que son perseguidos y acosado en Cataluña, así como una ley para garantizar que los juramentos de cargo público se hagan en base a la constitución, “sin fórmula adicional que humille a las instituciones. Ni mítines ni soflamas”. Mencionó al alcalde de Cádiz que dio un manotazo a un crucifijo: “Eso ya no se puede tolerar”.

En el plano electoral, asegura que “hay que unir el voto para unir a España”. Por eso, ya hace mes y medio que presentaron una propuesta para ir con Ciudadanos y Vox al Senado, o en circunscripciones pequeñas al Congreso, como se ha hecho en Navarra. “Los pactos se tienen que hacer antes de que el BOE apruebe las coaliciones. Menos engaños, hay que pactar antes de las elecciones”. Y mencionó que las encuestas coinciden en que “tenemos más votos que el bloque de la izquierda, pero menos escaños. Somos más pero tenemos menos diputados”. Hay una tendencia consolidada: Si se optimizan los votos en torno a una propuesta, muchos votos se irán con PSOE o con Bildu”. Como en Álava, que el escaño del PP puede irse con Otegi. “Menos votos al PP son más escaños para Sánchez”. Y miró directamente a Albert Rivera al asegurar que “Ciudadanos va a pactar con Sánchez y además pedirá nuestra abstención. Eso lo digo siempre, y va a ser así”.

"Queremos decir a nuestros votantes que ha vuelto renovado, a todos aquellos que ya no confían en nosotros, un PP renovado, con el que salimos a ganar, para recuperar la convivencia en Cataluña y la prosperidad en toda España que el actual inquilino de la Moncloa está dispuesto a volver a destrozar".

Había abierto el acto Cayetana Álvarez de Toledo, candidata al Congreso por Barcelona, anunció que el PP aplicará el artículo 155 "el tiempo que resulte inexcusable" y empleando las medias que sean necesarias para el correcto ejercicio de la autonomía", incluida la intervención de TV3, como señaló en una entrevista previa, y deseó una Cataluña en libertad, moderna, tolerante y democrática. Inundar Cataluña de amor por la libertad.

Andrea Levy, la vicesecretaria coordinadora del Programa electoral, resumió el procedimiento de trabajo basado en 3.000 propuestas recibidas, 200 asociaciones y grupos sociales con los que se han reunido. “Es un programa bien distinto del de 2015. Completamente nuevo. El más participativo”. No es un programa electoral, es un programa de Gobierno, “por eso querían venir a vernos, a entregarnos sus sugerencias e inquietudes sobre lo que necesita España”.

Libertad, reformas y convivencia

Tres pilares son el fundamento de este programa: Anclaje en la libertad, senda de reformas estructurales para mejorar la vida de los españoles y un marco estable de convivencia. “No se trata de tener España en el corazón, que eso la tenemos casi todos, sino también en la cabeza, con sentido común, con la verdad. “Es el programa más sólido de cuantos se presentan ante los españoles”.

Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, vaticinó que a Casado le tocará “hacer posible lo que parecía imposible”, como ha hecho el PP cada vez que ha llegado al Gobierno. Se logró el pleno empleo y Mastricht con Aznar; se evitó el rescate económico con Rajoy. “A Casado le corresponde la misión histórica del rescate democrático de Cataluña”.