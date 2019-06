El PSOE llega a un preacuerdo con Ciudadanos para gobernar Cáceres

El candidato de PSOE al Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya, ha avanzado que existe "desde hace unos días" un "preacuerdo" con Ciudadanos para gobernar la ciudad pero, a veinticuatro horas del pleno de investidura del alcalde, "no hay nada cerrado". No se ha valorado "ahora mismo", ha dicho, la fórmula de alternarse en la alcaldía como ha ocurrido en algunas localidades castellano-manchegas y tampoco se cederá el bastón de mando exclusivamente a Cs.

A pesar de no tener todavía el sí de Cs, el PSOE someterá esta tarde a consulta a su militancia el principio de acuerdo que consistiría en aceptar las 25 medidas programáticas que presentó Cs en la primera reunión y ceder a la formación naranja la concejalías de Economía y Hacienda junto a la Primera Tenencia de alcalde, así como las áreas de Patrimonio, Deporte y Ocio, y Recursos Humanos que irían a parar a cuatro de los cinco ediles conseguidos por Cs.

Los nueve del PSOE ocuparían otras tantas concejalías, según ha explicado Salaya este viernes en una rueda de prensa, por lo que el posible gobierno bicolor contaría con 14 concejalías. El asunto de los concejales que estarían liberados no se ha cerrado todavía, aunque Cs ha pedido cuatro. Actualmente hay tres liberados en el gobierno local una cantidad que Salaya entiende insuficiente para atender las tareas de gobierno y a la ciudadanía.

Formación de gobierno sin "luchas de poder"

A preguntas de los medios sobre si la cesión de estas áreas dejarían en una situación de debilidad al posible gobierno, Salaya ha respondido que la idea es formar un gobierno en el que no se generen "murallas" ni "luchas de poder" aunque la "joya de la corona" se ponga en manos de la formación naranja, ha dicho. El PSOE "solo" quiere "un gobierno plenamente colaborativo que persiga los objetivos. Solo valoramos trabajar como un único gobierno y no nos importa la vulnerabilidad", ha recalcado el candidato socialista.

En cualquiera de los escenarios que se contemplan, Salaya se presentará a la investidura en el pleno de este sábado, fijado para las once de la mañana, porque la no existencia de acuerdos daría al PSOE la alcaldía de forma automática al ser la fuerza más votada. No obstante, ha insistido en que la fórmula que se prefiere es la de un gobierno de coalición con Cs para conseguir "una mayoría suficiente".

En cuanto a las medidas programáticas que se recogerían en el documento de gobierno estarían finalizar la segunda fase del nuevo hospital, impulsar la autovía a Badajoz, eliminar las vías del tren de Aldea Moret, conseguir un proyecto definitivo para el abastecimiento de la ciudad o recuperar la Ribera del Marco, entre otras.