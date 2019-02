"Vamos a ir a todos los debates que nos planteen y con quien sea", ha dicho este lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha añadido, al ser preguntado por la presencia de Vox: "No vamos a vetar a nadie". Eso sí, dejó abierta la posibilidad de que Pedro Sánchez no esté en un plató en el que esté Santiago Abascal. "Dependerá del formato".

Y en cuanto a un cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, ha dicho que la intención es estar en "todos los debates" y que Sánchez ha mostrado su "disposición" a participar en todos los debates.

"Nosotros -insistió- no somos de cordones sanitarios como el señor Albert Rivera", ha ironizado Ábalos en alusión a la decisión de Ciudadanos de no volver a pactar con los socialistas mientras Sánchez siga al frente de la formación. "La respuesta de Rivera ha sido rápida. No sé si bien pensada... en cuanto a si es definitiva, ahí tengo mas dudas todavía. Del señor Rivera las cosas caducan rápido".

Los socialistas, que no quieren hablar ya de pactos como el presidente del PP, Pablo Casado, "que ya ha renunciado a ser la fuerza más votada", no descartan que la formación naranja acabe apoyando una eventual investidura de Sánchez. Es más, el ministro de Fomento bromeó diciendo que Rivera estuvo a punto de conseguir el adiós del hoy líder socialista "cuando votó la investidura de Sánchez" en febrero de 2016.

Para el PSOE, "los electores de Ciudadanos merecen un gran respeto. Lo único que puedo lamentar es que puedan sentirse decepcionados. El votante de C's es una persona de espacios urbanos, con inquietudes, moderno, moderado, centrado... y ese elector nos merece muchísimo respeto" y lo que van a hacer es formularle una oferta electoral atractiva; No como Rivera, cuya oferta "se reduce a caer bien a Vox", y a hacer "eco de Vox".

"¿Es necesario que el consejero espiritual, señor Casado, les diga a las mujeres lo que tienen que hacer o dejar que hacer con su vida?", se pregunta el ministro de Fomento

El secretario de Organización socialista ha tenido también duras palabras contra Casado por decir que quiere que las mujeres embarazadas sepan "lo que llevan dentro"... "¿Es necesario que el consejero espiritual, señor Casado, les diga a las mujeres lo que tienen que hacer o dejar de hacer con su vida?".

Porque "no es una frase así, sin más. Tiene unas derivadas tremendas", insistió Ábalos, quien mostró su respeto por la "experiencia" que tuvo Casado con el parto prematuro de uno de sus hijos con solo cinco meses de gestación. "Todos hemos tenido alguna experiencia de este tipo pero no nos justifica" a decir esas cosas.

Al líder del PP le ha atacado duramente por poner en riesgo la estabilidad del funcionariado con su propuesta de movilidad geográfica, el cual está prohibido por el artículo 103.3 de la Constitución, y por decir que si es presidente del Gobierno, la lengua vehicular será el español. Además del castellano, como dice la Carta Magna, el resto de lenguas oficiales "también son españolas".

Arrimadas cantando 'Waterloo'

Y en cuanto a la visita, este domingo, de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a la casa que ocupa el fugado Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica). "Podía haber cantado Waterloo y habría hecho el broche definitivo", ironizó el número tres del PSOE

"¿Qué hace la señora Arrimadas reivindicando al señor Puigdemont? Pero qué representación institucional ejerce para que vaya la líder de la oposición allí? ¿No había otra forma de pasar el finde? Que se olvide del señor Puigdemont... O necesita al señor Puigdemont para seguir viviendo del cuento?", ha reflexionado Ábalos.