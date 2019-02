El PSOE 'clásico' estalla contra la ocurrencia de Sánchez de nombrar un relator

Los barones del PSOE se revuelven contra el último gesto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas: accede a que la mesa de partidos para debatir la situación en Cataluña sea coordinada por un relator, como pedían PDeCAT y ERC. Esta ocurrencia amenaza con reabrir la guerra interna a tres meses de las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido quitar peso al asunto este miércoles al asegurar que esa figura no va ser ni neutral ni "ajena a las instituciones". Es decir, que será español y no internacional como querían los partidos independentistas PDeCAT y ERC."Ni es un mediador ni una figura internacional", avisa.

Una de las más críticas con la decisión del Ejecutivo ha sido la diputada socialista y exportavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez. En su perfil de twitter, Rodríguez ha escrito: "Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una CCAA, necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones".

Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una CCAA, necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones. — Soraya Rodríguez (@sorayapsoe) 5 de febrero de 2019

En su entrevista en Cadena Ser, la vicepresidenta ha culpado a la diputada socialista de "no haber entendido nada" y ha asegurado que "jamás" han "comprado" las tesis independentistas "ni como Gobierno ni como partido".

Los barones del PSOE, "perplejos"

Soraya Rodríguez no ha sido la única en manifestar su disconformidad públicamente. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este miércoles que está "muy perplejo" de que la mesa de partidos para debatir la situación en Cataluña sea coordinada por un relator, y ha pedido al Ejecutivo "que se mantenga en su sitio desde el fondo, en la defensa de la Constitución, pero también en las formas".

"Lo que tengo muy claro, es que hablar es una cosa, yo no hablo con mis amigos con testigos de por medio. Eso es negociar", ha manifestado el dirigente socialista en una entrevista en Onda Cero. De forma gráfica, fuentes de la federación castellano-manchega que dirige Emiliano García-Page, como el extremeño Guillermo Fernández Vara o la andaluza Susana Díaz, ya señalaban ayer a este periódico que "la soberanía nacional está por encima de cualquier presupuesto", por importante que sea.

El presidente de Aragón y secretario general del PSOE en la región, Javier Lambán, ha recordado que "aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia". "Estoy seguro de que Pedro Sánchez no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con el que hay que acabar", ha escrito en Twitter.

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha dicho sentirse "avergonzado y preocupado" por la "actitud sumisa" del Gobierno de España "ante los que quieren romper España". También ha criticado que Pedro Sánchez pretenda "dejar el futuro de todos los españoles, el futuro de una de las naciones que ha escrito la historia del mundo, en manos de cuatro personas que están en la cárcel o siendo procesados porque quieren romper España".

En la misma línea se encuentra el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien asegura que "las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender. Sobre todo si no se escucha. Y en España, por desgracia hace años que se dejó de conjugar el verbo escuchar".

Las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender. Sobre todo si no se escucha. Y en España, por desgracia hace años que se dejó de conjugar el verbo escuchar. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 6 de febrero de 2019

Aunque el asunto no vaya a más allá de nombrar a alguien del PNV, en federaciones como Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, no parecen dispuestos a seguir en esta dinámica solo para seguir adelante con la tramitación presupuestaria. Unas cuentas que, en el fondo, no quieren ver aprobadas porque les resulta muy difícil explicar a sus votantes por qué en Cataluña va a aumentar la inversión un 66% respecto a 2018 mientras en Galicia, País Vasco, Cantabria o La Rioja baja o aumenta tan solo un 0,1%, caso de Madrid.