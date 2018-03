El PSOE no cede y abre la vía para eliminar la prisión permanente

El PSOE no aparca su intención de eliminar cuanto antes la prisión permanente revisable. Con los casos de Gabriel Cruz y Diana Quer muy recientes, y con los padres de la joven madrileña, de Mari Luz Cortés, Marta del Castillo y Sandra Palo en la tribuna de invitados del Congreso, el Grupo Socialista ha descartado abstenerse en el primer trámite parlamentario para la derogación de esta medida, implantada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. PP y Cs habían pedido a los diputados del partido de Pedro Sánchez que se abstuvieran hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que los propios socialistas presentaron hace ya casi 3 años.

De este modo, el Grupo Socialista ha apoyado al PNV, al igual que Podemos y los partidos independentistas, para rechazar (166 votos a favor, 176 en contra y una abstención) las enmiendas a la totalidad que PP y Ciudadanos han presentado a la proposición de ley de derogación defendida por los peneuvistas. La portavoz del PSOE en la Cámara baja, Margarita Robles, ha pedido a los grupos "no apelar a los sentimientos en lo que es un debate jurídico y de política criminal". Así, ha subrayado que su voto no supone un "abandono a las víctimas", a las que ha trasladado todo el cariño de la familia socialista. Junto a ello, Robles ha acusado a populares y naranjas de abordar esta delicada cuestión con fines electoralistas.

El diputado socialista Juan Carlos Campo ha citado las palabras de la madre de Gabriel, Patricia Ramínez, pidiendo que "no se extienda la rabia". "Conozco el dolor de la víctimas, pero también su vulnerabilidad. Las víctimas no pueden ser utilizada, ni ellas ni su dolor", ha lanzado a PP y Ciudadanos. Además, ha afeado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que llevara durante la capilla ardiente de Gabriel la bufanda del pequeño que la madre le regaló como gesto de agradecimiento por el trabajo de las fuerzas de seguridad en la búsqueda del niño. Zoido perdió un hijo en accidente de tráfico. Estas palabras del diputado socialista han generado una sonora bronca en el hemiciclo, con reproches desde la bancada popular.

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha recalcado que "a veces la reinserción se consigue, pero otras veces lamentablemente no y a esos casos es a los que esta figura pretende dar respuesta", ha enfatizado. Bermúdez de Castro, que ha avanzado el voto a favor de su grupo a la enmienda de Ciudadanos, tal y como adelantó Vozpópuli el pasado martes, ha recordado que la prisión permanente revisable ha sido avalado por el Consejo de Estado, por el Consejo Fiscal y por el Consejo General del Poder judicial (CGPJ). "Busquen el aplauso de una parte de la doctrina, pero nosotros seguiremos trabajando por mantener la confianza de los españoles", ha señalado el parlamentario popular a la bancada socialista.

"No nos acusen de legislar en caliente, es lo contrario, la prisión permanente lleva vigente casi 3 años. Lo que hoy pretendemos evitar es que ustudes la deroguen en caliente. Allá su responsabilidad", ha proseguido.

En su turno de palabra, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha sostenido que "lo sensato no es derogarla, sino que el TC sea quien establezca las limitaciones, dibuje el campo de juego y marque el ámbito en que podamos regular esas situaciones peligrosas".

Según el diputado centrista, "hay una parte de los juristas que sólo reconocen el principio reorientador de la reinseción, pero las penas siempre han tenido otros fines como proteger a la sociedad", ha expresado.

Girauta también ha criticado que "poca cosas resultan más absurdas que oír estos días que la prisión permanente revisable no ha evitado la muerte de Gabriel". "La laxitud en la concesión del tercer grado sí que es visible en forma de reincidencia y conductas execrables", ha contrapuesto, refiriéndose a casos concretos.

Podemos recuerda a Couso

En nombre del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, el diputado Eduardo Santos hay manifestado que "hay víctimas que piden que toda la solidaridad que han recibido no se conviertan en rabia". Y ha citado el caso de Javier Couso, el cámara de televisión que fue asesinado en la guerra de Irak hace 15 años. Familiares de Couso estaban también en la tribuna del público invitados por Podemos. Santos ha afirmado que "no vamos a pedir perdón por pensar que nuestro sistema de justicia tiene que tener un fin reinsertador". "La prisión permanente revisable es contraria a cualquier consideración sobre los derechos humanos. Defenderemos la derogación de esta barbaridad en las tertulias y en las radios. No vamos a parar, no vamos a pedir perdón", ha rematado.

La portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha explicado que se abstenía por su rechazo tanto a derogar la prisión permanente antes del fallo del TC como a la pugna, a su juicio, que han mantenido PP y Cs por ver "quién es más duro".

Ocultación del cádaver

El PP ha planteado ampliar la ley en cinco nuevos supuestos para aplicar también la prisión permanente revisable a violadores en serie, a secuestradores que acaben con la vida del rehén, a quienes atenten contra infraestructuras clave, a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo, a condenados por abusos sexuales contra menores secuestrados, a los que causen incendios con peligro para la vida o el uso de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.

En la actualidad, esta máxima pena se contempla en ocho supuestos: asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; asesinato cometido por miembro de organización criminal; asesinato múltiple; asesinato terrorista; homicidio del jefe del Estado o heredero; homicidio de jefes de Estado extranjeros; y genocidio o crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, Ciudadanos, sin tocar los actuales supuestos de aplicación, propone dificultar el acceso al tercer grado penitenciario de los presos condenados con prisión permanente o por delitos de especial gravedad. De modo, que no puede beneficiarse de este régimen de semilibertad tras 15 años en prisión. El partido centrista llegó a firmar en su fallido acuerdo de investidura con Pedro Sánchez su voluntad de eliminar la prisión permanente, si bien viene reiterando que no cabe tal derogación hasta que no se pronuncie el TC.

También han estado en la tribuna de invitados Jessica Sánchez -en representación de la familia de Yéremi Vargas- y Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor.