El PP mueve ficha y llama a Vox para superar el 'bloqueo de género'

Santiago Abascal respondía este viernes a los 'desprecios' de PP y, en especial Ciudadanos, a sus condiciones sobre la Ley de Violencia de Género. Un nuevo tuit del líder de Vox subrayaba que aún no han recibido oferta oficial alguna por parte del PP, en contra de lo anunciado en algún medio e insistía en su necesidad de "abrir una negociación transparente" con PP y Cs, para hablar no sólo de la polémica ley, sino de otras cuestiones como inmigración, educación..."Un acuerdo detallado y por escrito, público y transparente", señala Abascal, en línea con lo que ha venido exigiendo hasta ahora. "Me parece que la postura de Vox no puede ser más coherente y más constructiva", remacha en su texto, un llamamiento a la negociación y, especialmente, "a la foto con Ciudadanos", según fuentes políticas andaluzas.

El PP ha respondido mediante su secretario general. Teodoro García Egea, quien ha señalado que este mismo miércoles va a ponerse en contacto con Javier Ortega Smith para abordar las cuestiones referidas a la investidura. "Hablaré con ellos sobre Andalucía, estoy más cómodo con ellos que hablar con Puigdemont, es importante hablar ahora con Vox, como también lo es hablar con Ciudadanos", señalaba García Egea en Onda Cero. Egea ya se hizo la foto con Ortega en las negociaciones para el reparto de sillas en la Mesa de la Cámara.

Órdago de Vox

El órdago frontal de Vox parece empezar a diluirse. En el PP dan por hecho que habrá investidura, que no hay opción alguna a nuevas elecciones porque ninguno de los tres 'partidos del cambio' podrían asumir bloquear las expectativas de una sociedad que ha apostado por echar al PSOE de la Junta. García Egea considera que con Vox puede hablarse de todo, y que debería hacerse en el Parlamento andaluz, una vez que se haya formado el Gobierno.