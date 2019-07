El PP resistirá "todas las presiones" y descarta abstenerse en la investidura de Sánchez

"Sería un error repetir elecciones", asegura el secretario general del PP, Teodoro García Egea. "Sería un error gravísimo, como lo fue convocar las de abril. Nosotros estamos preparados para lo que sea, nuestra maquinaria electoral lo está desde hace un año, pero España no lo entenderá", ha dicho.

La dirección general de los populares insiste una y otra vez en que no le facilitará a Sánchez su investidura, ni ahora ni en septiembre. "No le vamos a hacer el trabajo, no le vamos a regalar la investidura", señala Egea, quien remacha que "no nos vamos a abstener, aunque nos presionen, aunque se empeñen en ello". También apunta que "quien deberá abstenerse es el PSOE, abstenerse de presionar, y formar gobierno de una vez que es lo que están pidiendo los españoles".

Desde el PP aseguran que no hay corrientes internas en el PP con relación a la investidura. Hay un bloque homogéneo, un consenso total, no hay fisuras internas, "todos los diputados del PP van a votar que no", según Egea, "nuestra gente lo tiene claro, nuestros dirigentes lo tienen claro, nuestra militancia también". Hay debates a todos los niveles de la formación, "no a Sánchez y sí a España", eso es lo que se traslada desde la interna del partido, añade Egea

Sobre la reforma electoral para evitar el bloque, el PP plantea la prima de cincuenta diputados al partido más votado, al estilo de Grecia, una sugerencia que siempre ha defendido Pablo Casado pero que no goza del respaldo del resto de los grupos de la Cámara.

Vox en Madrid

El PP confía en que esta semana se pueda despejar el bloque madrileño, aunque ha de esperarse a que en Vox modifique en parte su actitud intransigente. Una vez superado este trance, Génova abordará los asuntos orgánicos pendientes, en especial el nombramiento de los portavoces del Congreso y Senado y algunos relevos en las cúpulas regionales.