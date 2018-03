El PP baraja enviar a la senadora Barreiro al Grupo Mixto para desatascar los PGE

El principal escollo para que el Gobierno consiga el respaldo de Ciudadanos al proyecto de Presupuestos de 2018 es la situación de la senadora popular Pilar Barreiro, investigada en la pieza murciana del caso Púnica. Según fuentes parlamentarias consultadas por Vozpópuli, las direcciones del Grupo Popular en Congreso y Senado ya barajan instar a Barreiro a que pase al Grupo Mixto para poder defenderse en que caso de que el Tribunal Supremo solicite el suplicatorio a la Cámara alta.

Las fuentes citadas dan por hecho que el PP tratará de evitar que una eventual tramitación del suplicatorio embarre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 23 de marzo. Las cuentas iniciarán entonces su tramitación parlamentaria y primero deberán salvar el trámite de las enmiendas a la totalidad, entre finales de abril y principios de mayo aproximadamente. El Gobierno quiere llegar a esta votación con el apoyo asegurado de Ciudadanos, terminando de sacar adelante los PGE en el mes de junio.

La cúpula del PP viene manteniendo oficialmente que sólo actuará contra Barreiro si el Supremo decide abrirle juicio. Sin embargo, antes de ello, la magistrada Ana María Ferrer, habrá tenido que pedir a la Sala de lo Penal del Supremo la tramitación del suplicatorio al Senado y dicha sala dar su visto bueno. Sólo tras ello podría proceder contra la senadora, imputarla formalmente y avanzar en la investigación, ya que ésta goza de la protección del aforamiento. Su declaración del pasado 15 de enero ante la instructora fue voluntaria.

De este modo, apuntan dichas fuentes, si estas decisiones judiciales "van jugando en contra" de Barreiro y el apoyo de Ciudadanos a los PGE "sigue resistiéndose", en el PP se guardan la carta de enviar a la exalcaldesa de Cartagena al Grupo Mixto del Senado a fin de desatascar los Presupuestos.

"Suficiente"

Una salida que, según las fuentes parlamentarias consultadas, sería "suficiente" para que Ciudadanos diera su respaldo al proyecto de PGE, tras cerrar las cifras de las reformas pactadas. Y es que las posiciones están ya muy avanzadas sobre la bajada del IRPF a mileuristas; el aumento del permiso de paternidad a cinco semanas; las ayudas de guardería para las familias con hijos de cero a tres años y la equiparación salarial de policías y guardias civiles con otros cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos.

Tales fuentes remiten a las palabras pronunciadas por el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, el pasado enero: "No seguiremos adelante si el PP no aparta a la imputada que tiene en el Senado, a la señora Barreiro. Es importante que el Partido Popular cumpla sus compromisos", manifestó en rueda de prensa. El dirigente naranja se refirió así al pacto de investidura sellado por PP y Ciudadanos donde los populares se comprometieron a no mantener a ningún imputado por corrupción ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en el Gobierno.

En el supuesto de que el Supremo solicite el suplicatorio al Senado, Barreiro tendrá oportunidad de explicarse en la Cámara alta. Una comparecencia que a juicio de la dirección popular de los grupos parlamentarios de Congreso y Senado, sostienen las fuentes citadas, sería "menos lesiva" para los intereses del partido y, sobre todo, "más beneficiosa para su defensa", con Barreiro inscrita en el Grupo Mixto.

La exalcaldesa de Cartagena está siendo investigada por cinco presuntos delitos: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.