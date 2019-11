Monedero pide un cargo en el Gobierno para impulsar su negocio en América Latina

Juan Carlos Monedero espera que el pacto Sánchez-Iglesias le permita obtener un cargo vinculado al mundo de América Latina en el próximo Gobierno. Monedero quiere reforzar su presencia en el subcontinente americano, donde es conocido y ha trabajado en campañas electorales en Bolivia, Ecuador, México y Venezuela, entre otros. Su exposición le permitiría ampliar el negocio de Neurona, una consultora dirigida por él y otros socios, activa en España y otros países de América Latina. Podría formar parte o asesorar un ministerio o departamento de nueva creación de Cooperación.

Varias fuentes de Podemos aseguran que Monedero, amigo íntimo de Pablo Iglesias, “ha pedido estar en el Ejecutivo”. Su insistencia es notoria en los círculos del partido morado, donde a Monedero se le conoce por ser muy hablador, pero también por su carácter controvertido cuando no logra sus objetivos.

El día del acuerdo con Sánchez, Monedero se paseaba por el Congreso. Algunos vieron en ese movimiento la señal de que deseaba que se le asociase a ese día histórico para Podemos. Sea como fuere, fuentes de Podemos ya comentan que Iglesias baraja ofrecer algo a Monedero para evitar “fuego amigo” a lo largo de la legislatura. Las fuentes consultadas recuerdan, por ejemplo, cuando Monedero se alejó de la formación en 2015 y criticó duramente a Errejón.

Neurona, la consultora de Monedero

Todo apunta a que el politólogo pueda ocupar un cargo vinculado a América Latina. No se trataría de un puesto vinculado a la política exterior, cuya competencia será del PSOE, pero sí relacionado a acciones y políticas para el desarrollo y cooperación, donde Monedero podría afianzarse. Así, mantendría su papel de puente con los gobiernos amigos de América Latina y al mismo tiempo impulsaría el trabajo de Neurona, una consultora muy activa en varios países y vinculada a Podemos.

Neurona es una empresa de la que Monedero es impulsor y director. Esta sociedad, que para algunos en Podemos es una “mina de oro”, ofrece servicios de propaganda en redes y de campaña electoral. En España fuentes de Podemos aseguran que esta empresa ha trabajado en ámbitos locales, como el pueblo de Alcorcón (Madrid), pero también en el nacional, con vídeos y mensajes de las últimas campañas electorales de Podemos para Iglesias e Irene Montero.

Carteles de Morales y Obrador

Neurona diseñó los carteles de Unidas Podemos para las elecciones del pasado mes de abril (que rezaba “La historia la escribes tú”) y ayudó a Isa Serra en las autonómicas de mayo, aseguran miembros de Unidas Podemos de Madrid. La empresa de Monedero también ofrece servicios para el mundo digital donde aconseja y plantea líneas estratégicas de comunicación política.

La clave de Neurona, sin embargo, se encuentra en América Latina. La consultora ha colaborado en las campañas electorales de Evo Morales y Manuel López Obrador. También ha trabajado en Venezuela, aunque algunos en Podemos aseguran que las relaciones entre el profesor universitario y los líderes chavistas ha “empeorado mucho”. Tampoco en Argentina el fundador de Podemos está siendo bien visto.

Nunca hubo fraude electoral en Bolivia. Se trataba de organizar un golpe de Estado. @evoespueblo gano las elecciones. Pero está fuera del país y es Presidenta una demente a la que nadie ha elegido. ¿Y los medios españoles tan preocupados por América Latina?https://t.co/LC1pfOT7YZ — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 23, 2019

En ese contexto, alcanzar una función de relevancia y visibilidad que permita viajar y tener contactos con los gobiernos y políticos de América Latina puede representar una oportunidad de oro para Monedero. El fundador de Podemos lo tiene claro, aseguran varias fuentes en Podemos. Quiere formar parte del equipo de Iglesias que gestionará Ministerios de Igualdad, Empleo y Universidades, y que podría obtener nuevas competencias a lo largo de la negociación con Sánchez.

“Todavía la negociación no está cerrada”, aseguran fuentes conocedoras de la misma que no descartan asignar un papel a Monedero. “Pablo tendrá que llenar muchos cargos intermedios y Podemos no tiene cuadros”, comentan otros en Podemos. El contexto es proclive a la inclusión del politólogo, a la espera de ver si Iglesias se abre a recuperar otros dirigentes de Podemos perdidos a lo largo del camino, que podrían enriquecer las filas moradas en su nueva etapa gubernamental.