Monedero pide "dimisiones" en Adelante Andalucía: fue un "fracaso en toda regla"

Cualquier esfuerzo por apaciguar los ánimos dentro de Podemos parece hacerse en vano. Los resultados en Andalucía han provocado que las críticas a la formación crezcan y, en concreto, que desde la dirección analicen qué han hecho mal. La opinión más dura ha llegado de Juan Carlos Monedero, cofundador del partido. "En política, los errores se conjuran dimitiendo", ha asegurado.

Monedero ha ofrecido el juicio más crítico en su 'late night' 'La Frontera' y en su blog 'Comiendo Tierra' del diario 'Público'. La pasada noche aseguró, en un monólogo, que "estaría bien que los que han fracasado en Andalucía hagan un poquito de autocrítica". No obstante, tan solo un día antes, pedía dimisiones, asegurando que el gesto de ver qué fallos habían cometido no era suficiente. "Los errores se conjuran dimitiendo", afirmó.

El cofundador de la formación morada ha señalado que "no vale decir que estaba a punto de nacer un nuevo sujeto de cambio en y hoy que es que la culpa es de Podemos" lo que ha ocurrido.

Adelante Andalucía ha perdido 300.000 votos, "un tercio de lo que tenía". Esto, para el cofundador del partido es "un fracaso en toda regla"

No obstante, su análisis de los resultados no ha quedado ahí, la tensión y las crisis internas de la formación han continuado alimentándose. "Me temo que si Podemos fracasa, y a veces en ese fracaso hay gente que ayuda desde dentro", ha espetado, "lo que viene es un auge del fascismo".

Las palabras más críticas han sido para la líder de la formación andaluza, Teresa Rodríguez. Ha señalado que el "error de haber creado Adelante Andalucía para alejarse de Podemos sólo se entiende por intereses partidistas". "La insistencia de Teresa Rodríguez en alejarse de Podemos tiene en este mal resultado electoral su recompensa. O la izquierda se coloca dentro de un proyecto de país o no va a pasar la prueba ni en municipios ni en comunidades autónomas".

"Un fracaso en toda regla"

Este lunes, Monedero afirmaba que Adelante Andalucía ha perdido 300.000 votos, "un tercio de lo que tenía". Esto, para el cofundador del partido es "un fracaso en toda regla" y la respuesta debería ser "alguna dimisión". "No parece sensato que lleven los partidos (¿hacia dónde?) quienes han hundido a sus partidos", ha asegurado.

No quedó ahí, Monedero dijo que no es sensato "a no ser que sus partidos no les interesen y sean solamente herramientas personales o de pequeñas familias con el mandato de resistir a toda costa", ha afirmado.

"¿Qué fue de la astucia de Podemos para escuchar lo que pasa en la sociedad española? En Andalucía tenía las orejas llenas de cera", ha dicho. La campaña de Adelante Andalucía no ha sido "astuta".

Monedero ha querido, asimismo, realzar la figura del líder del partido a nivel nacional, Pablo Iglesias. "Debiéramos ir sacando la conclusión de que lo que es ganador en las elecciones quizá sea la marca Podemos acompañada de la figura de Pablo Iglesias. Lo entiende Vox y por eso dirige contra Iglesias sus dardos de manera brutal", ha asegurado.

Para Monedero, "es tiempo de que Podemos recupere aquelo con lo que nació, la digna rabia".