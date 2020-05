Miguel Sebastián: "Hay que fortalecer al Estado, porque está debilitado por la transferencia de competencias"

Miguel Sebastián (Madrid, 1957) fue ministro de Industria en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que afrontó la crisis económica del 2008. Sebastián ha sido uno de los exministros más activos en el análisis de la emergencia sanitaria que enfrenta España por la epidemia del coronavirus.

En una entrevista con Vozpópuli, Sebastián pide una "desescalada prudente". Y asegura que el mayor riesgo para la economía a corto plazo es un rebrote del virus. Dice el ex ministro de Industria que es preferible una recuperación económica "más sólida que inmediata".

Sebastián cree que la pandemia de la covid-19 ha desnudado las carencias del Estado por el proceso descentralizador de competencias. Y singularmente subraya el caso del Ministerio de Sanidad, que en su opinión no tiene los recursos humanos y técnicos suficientes para ejercer el mando único.

El economista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid advierte "problemas de coordinación" en el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Sebastián lamenta el "espectáculo" que está dando, salvo excepciones, la clase política. Y considera que Pedro Sánchez tendrá una legislatura duradera si incorpora a Ciudadanos a la mayoría parlamentaria. En caso contrario, cree que el peso de las nacionalistas será demasiado grande como para mantenerse cuatro años.

¿Qué le parecen las líneas generales del fondo de 750.000 millones euros de la Comisión Europea?

Hay que ver la letra pequeña, pero a priori muy bueno. Este plan viene de un pacto franco alemán de 500.000 millones que más o menos se dividía 50-50 entre subvención o transferencia y crédito. La expectativa era que cuando esta propuesta pasara por el filtro calvinista iba a bajar la parte de subvención y se orientaría más al préstamo. La gran sorpresa es que no solamente no ha bajado, sino que ha subido a 750.000 millones. Y que 500.000, no ya la mitad, va a ir a fondo perdido y 250.000 a crédito. Es muchísimo mejor de lo que nadie pensaba. Luego veremos la letra pequeña: cuando va a estar el dinero disponible, los plazos, si hay algún tipo de condicionalidad. Habrá condicionalidad, pero en este tipo de subvenciones no suele haber mucha.

¿Existe una dicotomía entre salud y economía?

Lo mejor para la economía es acabar con la pandemia. El parón de la economía provoca un daño evidente. Pero lo importante no es la caída, sino la duración. Prefiero una caída brutal, que dure 15 días, a una caída no tan brutal que dure un mes o dos meses. La clave es que dure poco. Y en ese sentido, esa caída ha durado más de lo esperado porque en el fondo el confinamiento en Europa no ha sido tan estricto como en China. Ha sido estricto a nivel doméstico, porque no se dejaba salir a los niños a la calle; pero no a nivel productivo. Y eso se ve tanto en la demanda eléctrica como en la movilidad.

Hemos tenido cuatro cambios metodológicos en un mes en los datos de contagios y fallecidos por covid-19. Ha sido un espectáculo bochornoso"

¿Qué riesgos afronta la economía a corto plazo?

El rebrote del virus. Si hay rebrotes muy localizados no hay problema. El problema es si hay un rebrote cuando el movimiento entre provincias, comunidades y países esté permitido. Si hay un rebrote deberíamos ir hacia el llamado modelo coreano, que es cerrar las fronteras y confinar a todos aquellos que tengan casos y a sus contactos. Y eso es duro de hacer y vuelve a dañar la economía, el estado anímico de la gente y la proyección internacional del país. Al rebrote solo llegaremos si hay una ansiedad por acabar la desescalada de una forma rápida y precipitada buscando la recuperación económica inmediata. Más vale que la recuperación económica sea sólida, a que sea inmediata.

Se ha hablado mucho de nacionalizaciones de empresas como una solución al hundimiento de algunos sectores económicos. ¿Cree que veremos nacionalizaciones de compañías españolas?

Creo que no. Hay empresas que van a tener problemas de solvencia. Dependerá de cómo se recupera la economía, pero necesitarán inyección de capital público. Creo que de inyectar algo de capital público a hablar de nacionalizaciones hay un trecho. Una cosa es que haya participación de capital público en algunos sectores que lo necesiten. Y aun así no lo veo en el caso español. No veo una ronda de capital público en ningún sector. Las nacionalizaciones no están en el horizonte.

No veo una ronda de capital público en ningún sector. Las nacionalizaciones no están en el horizonte"

¿Necesita España unos nuevos Presupuestos?

En algún momento tendremos que tener Presupuestos, sobre todo porque nos van a dar un dinero que tenemos que gastar bien. Si siempre es importante tener Presupuestos, ahora con más razón. Necesitamos unos Presupuestos específicos para reactivar la economía y pensar también en cuestiones de largo plazo. El Presupuesto me atrevería a decir que es más necesario que nunca.

¿Está fuera de lugar el debate sobre la derogación de la reforma laboral?

Estoy de acuerdo en que la reforma laboral del PP hay que revisarla. Pero todas las reformas estructurales se deben abordar con el máximo consenso posible. ¿Por qué? Porque queremos que perduren. Y además debe hacerse en el marco del diálogo social, porque el diálogo social ha funcionado en España. Hay gente que opina que el diálogo social ralentiza las reformas. No es verdad. El acuerdo social hace que estas reformas sean mucho más permanentes y no te metas en conflictos por uno u otro lado. Todo lo que sea estructural se debería hacer por consenso o por lo menos por el máximo consenso posible.

Usted ha sido abiertamente crítico con algunas decisiones del Gobierno en esta crisis. En especial, no comparte los cambios de metodología estadística en los datos de contagios o fallecidos.

Hay que tener una metodología y mantenerla. Y si cambias la metodología, que es discutible, tienes que sacar toda la serie basada en la nueva metodología. Un ejemplo que yo he puesto y que se entiende muy bien es el paro. En la estadística del INE se considera parado a quien ha encontrado un trabajo pero todavía no se ha incorporado a su puesto. Si se cambia la metodología para dejar de considerar como parados a estas personas, hay que cambiar toda la serie histórica, porque si no vas a tener una caída significativa del paro que es irreal. Y no es real porque lo que se cambia es la definición estadística.

Hay una enorme confusión. Y yo creo que esta estadística podría hacerla el INE. El INE tiene los mejores demógrafos, los mejores estadísticos y saben cómo manejar la información. Que les den esa información caótica que transmiten las comunidades y el INE se encarga de hacer una buena serie. Pero no esta broma de cambiar la metodología. Hemos tenido cuatro cambios metodológicos en un mes, que es un espectáculo bochornoso.

La reforma laboral del PP hay que revisarla, pero siempre con el máximo consenso posible y dentro del diálogo social. Las reformas estructurales deben perdurar en el tiempo"

¿Ha funcionado el mando único del Ministerio de Sanidad?

El mando único era fundamental, porque había que prohibir la libertad de circulación de las personas no solo dentro del territorio sino entre territorios. Y eso es algo que las comunidades autónomas no pueden hacer en solitario. Lo que sí se ha visto es las carencias de los ministerios que tienen sus competencias transferidas. Está claro que el Ministerio de Sanidad no tiene recursos humanos y técnicos suficientes para ejercer las tareas de mando único, porque el Estado está relativamente debilitado. Hay gente que pide una Agencia Nacional de Salud, pero esto es equivalente a tener un Ministerio de Sanidad más fuerte. Hay que fortalecer el Estado, porque en algunas actividades está claramente debilitado por la transferencia de competencias.

¿Cree que el Gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias ha aplicado inteligencia política en las negociaciones para prorrogar el estado de alarma?

Se han dado batallas políticas en discusiones que deberían ser exclusivamente técnicas. Y eso es muy lamentable. No ocurre en muchos países. Quizá en Estados Unidos, porque están en precampaña electoral. Pero en el resto de países europeos no. Esta tensión política no me parece normal en un país que debería estar unido ante una amenaza como la de un virus.

El Ministerio de Sanidad no tiene los recursos humanos y técnicos suficientes para ejercer las tareas del mando único"

¿La tensión debilita al Gobierno?

Debilita a toda la clase política. El espectáculo es de todos los partidos políticos, no solo del Gobierno. Es también los Gobiernos autonómicos y la oposición. Salen fortalecidos los políticos que apuesten por el consenso y por el diálogo. El alcalde de Madrid ha salido fortalecido. En Castilla y León, por ejemplo, la clase política ha salido muy fortalecida. En Galicia, en la Comunidad Valenciana no ha ido mal. Y en el resto en general, pero sobre todo en Madrid, Cataluña y Andalucía, yo diría que mal.

Si el Gobierno incorpora a Ciudadanos a la mayoría parlamentaria, la legislatura durará"

¿Cómo está funcionando la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos?

Parece que hay elementos de falta de coordinación, pero no tengo claro si es algo más personal o se puede atribuir a los dos partidos políticos. En el Gobierno hay también muchos independientes. Hay problemas de coordinación, creo yo, más de tipo personal que de una formación política contra la otra. En cualquier caso, problemas de coordinación ha habido en todos los gobiernos. Tampoco es para asustarse.

¿Cree que Sánchez podrá agotar la legislatura?

Si se va por la vía de un mayor consenso político e incorporar a Ciudadanos a la mayoría, creo que sí durará. Si no, va a ser muy difícil mantener una situación parlamentaria tan justita y con un peso de los nacionalistas muy fuerte para mantenerla. Si se va a una escena de ampliar los acuerdos, creo que la legislatura puede durar.