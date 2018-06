La dimisión de Máxim Huerta 'descoloca' al PP en el Senado

La dimisión del ya ex ministro de Cultura, Máxim Huerta, ha provocado una alteración en los planes del PP de cara a la primera sesión de control al Gobierno en el Senado. En la tarde de ayer, cuando el periodista aún no había presentado su renuncia, los populares anunciaron que registrarían una pregunta oral en el Pleno al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, demandando el cese de Huerta. Todo si antes de las 12.00 horas, plazo para presentar las preguntas, el también escritor no había dicho antes adiós a la cartera de Cultura y Deporte.

Pero en torno a las 19.00 horas de este miércoles, después de que el diario El Confidencial publicase que en los ejercicios 2006, 2007 y 2008 defraudó a Hacienda cuando trabajaba como presentador en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, Huerta dimitía asegurando haber sido víctima de una "caza de brujas" y de una "jauría humana". Lo que llevó al Grupo Parlamentario Popular a formular otra pregunta distinta en la batería que había previsto para la sesión del próximo martes 19 de junio, prevista a partir de las 16.00 horas de la tarde.

El PP preguntará por las "disponibilidades presupuestarias" con las que cuenta para crear cuatro nuevos ministerios

En total, el arsenal que el PP ha preparado para forzar al nuevo Gobierno a responder cuenta con siete preguntas. El portavoz del grupo, José Manuel Barreiro, ha registrado una pregunta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para averiguar con qué apoyos parlamentarios cuenta "para promover la cohesión y la estabilidad de España".

Además, el navarro José Pérez Lapazarán instará al Ejecutivo a aclarar cuál será su política "en materia de acercamiento de presos de ETA", mientras que la senadora andaluza Rosario Soto planteará al Ejecutivo si va a derogar la reforma laboral y el senador Juan Antonio de las Heras se interesará por las "disponibilidades presupuestarias" con las que cuenta para crear cuatro nuevos ministerios.

Política territorial de Batet

La senadora valenciana Marta Torrado dirigirá una pregunta a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, referida a un aspecto de su anterior gestión como consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana pcon el objetivo de que esta se pronuncie sobre el presunto desvío de pacientes a hospitales privados del grupo Hospimar, empresa acusada de "financiar en B al PSOE valenciano", según la senadora del PP.

Esther Muñoz preguntará sobre la derogación de la prisión permanente revisable, en tanto que Guillermo Martínez se interesará por la manera en que el Gobierno va a impedir que el Govern catalán desvíe fondos al procés "después de la decisión del Gobierno de levantar el control financiero de la Generalitat".

Por otro lado, en la misma sesión de control, los miembros del Ejecutivo socialista también contestarán a una interpelación por parte de los populares a propósito de la política de "cohesión territorial" del Gobierno tras las declaraciones de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, partidaria de una reforma de la Constitución y de la renovación del "pacto territorial" en España.