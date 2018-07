Pascal: "La coordinadora general del PDeCAT necesita la confianza de Puigdemont. Yo no la tengo"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal,ha comparecido en rueda de prensa para anunciar su renuncia a la dirección del partido y ha concluido: "Es evidente que la coordinadora general del PDECAT no puede ser que no tenga la confianza del presidente Carles Puigdemont. Yo no la tengo".

"Les anuncio mi decisión de renunciar a un nuevo mandato como máxima responsable del Partido Demócrata", ha lamentado en una rueda de prensa en la sala de prensa del Palacio de Congresos de Cataluña a la que ha acudido entre aplausos de la militancia y respaldada por toda su Ejecutiva.

En su despedida, le ha pedido a su equipo, encabezado por David Bonvehí, "que se queden en la dirección del partido para poder construir el partido" en el que creen y que habían soñado.