Marcos de Quinto abandona Ciudadanos en desacuerdo con el apoyo naranja a Sánchez

Marcos de Quinto ha decidido abandonar Ciudadanos tras conocer que su partido apoyará la quinta prórroga del estado de alarma. En un mensaje colgado en su Twitter personal, ha indicado que esta mañana habló con la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, para comunicarle su intención de dejar el partido por "diferencias con algunas decisiones" adoptadas por la formación liberal.

De Quinto reconoció que las decisiones que han llevado a Ciudadanos a pactar con el Gobierno del PSOE y Podemos las últimas prórrogas son "legítimas y democráticas", al tiempo que deseó lo mejor a Cs pues sigue creyendo que es "un partido absolutamente necesario en nuestro país".

Ciudadanos ha emitido un comunicado en el que acepta la decisión del diputado de dejar Ciudadanos y desvela que De Quinto también dejará su acta en el Congreso de los Diputados. Eso sí, el portavoz en asuntos económicos participará mañana en su último pleno del Congreso y votará "de acuerdo a la decisión que ha tomado el partido para las iniciativas previstas". Es decir, dará un 'sí' a la quinta prórroga del estado de alarma.

"Ciudadanos agradece a Marcos de Quinto su lealtad, su esfuerzo y su entrega durante todo este tiempo al proyecto de Cs y le desea lo mejor en su regreso a la sociedad civil de la que llegó con la intención de servir a los españoles", concluye el comunicado.

Apoyo al tuit de Girauta

Minutos antes de conocerse la decisión del exdirectivo de Coca-Cola había dado un 'me gusta' al tuit de su excompañero Juan Carlos Girauta en el que este último animaba a romper la disciplina de voto en la votación de mañana.

El que fuera uno de los fichajes estrella de Albert Rivera antes de las elecciones generales de hace un año ya adelantó el lunes en una entrevista en El Mundoque veía "innecesaria" la extensión de la alarma e "inverosímil" que su partido apoye los siguientes Presupuestos Generales del Estado.

De Quinto ha intentado hasta el último momento convencer a sus compañeros de filas que no había que apoyar a Sánchez en estos momentos. Ayer mismo creía que Cs iba "por la buena dirección" al plantear al Gobierno de coalición que no quería una prórroga de un mes, pero no lo veía suficiente.