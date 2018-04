El juez Llarena pide a Montoro que explique por qué niega la malversación en el 1-O

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe "a la mayor brevedad posible" sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que ni un euro de dinero publico fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que ello contradice las pruebas obrantes en la causa.

En una providencia dictada este miércoles, el instructor señala que se ha objetado por varios de los procesados, en las declaraciones indagatorias celebradas los días 17 y 18 de abril de 2018, “la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros”, fundando sus alegatos “en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”.

Por ello, requiere al ministro de Hacienda “a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”. Montoro, cuyo departamento ejerce de acusación particular en este sumario por el posible mal uso de fondos, negó en una entrevista publicada el lunes por el diario El Mundo que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público.

Esta semana han declarado ante el juez los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, todos ellos procesados por malversación además de por rebelión.

“Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, le dijo el ministro Montoro a El Mundo durante la entrevista en la que el periodista le repreguntó al respecto. En ese sentido, apuntó que en todo caso “hay una investigación judicial en marcha”. “Pero la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”, sentenció.

1,6 MILLONES DE EUROS

En su auto de procesamiento, el juez Llarena cifró en 1,6 millones de euros el dinero público empleado para el referéndum. Lo desglosó además en diversas partidas: la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto (224.834,25 euros); la campaña de publicidad y difusión del referéndum (277.804,36 euros); el suministro de papeletas, censo electoral y citaciones para las mesas electorales (979.661,96 euros) y la participación de observadores internacionales (119.700 euros). Estas estimaciones las basaba en los informes de las Guardia Civil.

Horas antes de dictar su auto de procesamiento, el magistrado decidió además abrir una pieza separada centrada sólo en la malversación que permanece bajo secreto. Fuentes de la investigación informan a este periódico que los investigadores del Instituto Armado ya han remitido a Tribunal Supremo los primeros informes en el marco de esas pesquisas.

Por su parte, como informa este miércoles Vozpópuli son varios los casos en los que testigos e imputados del procés afirman que no se llegaron a pagar los servicios contratados para la organización del 1-O, algo que dificulta la posibilidad de acreditar el delito de malversación, del que también depende la entrega del expresidente fugado Carles Puigdemont. El exdirigente independentista, de hecho, recaba documentación adicional para convencer a las autoridades alemanas de que la consulta impulsada por su Gobierno se sufragó con “fondos privados”.