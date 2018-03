JxCat mantiene la candidatura imposible de Jordi Sánchez

Carles Puigdemont se resiste a pasar al 'plan C', es decir, plantear un tercer aspirante a la investidura, y mantiene la candidatura de Jordi Sánchez. Así lo manifestó Eduard Pujol, el portavoz de JxCat, después de la reunión celebrada este miércoles en Bruselas."Hay tiempo para la investidura de Sánchez", insistió, sin ofrecer más datos.

El expresidente reunió en su refugio de Bruselas al grupo parlamentario de su partido. Se esperaba el nombre del nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat. "Todos saben que la opción de Sánchez está difunta, sepultada y periclitada", comentaba uno de los asistentes al encuentro, perplejo ante la cerrazón de Puigdemont. El propio portavoz se vio en dificultades a la hora de explicar ese vacío de resultados concretos en el encuentro. "Haremos Govern y garantizamos la República", explicó Pujol, en un exceso voluntarioso, empeñado en transmitir una sensación de normalidad tras el encuentro frustrado.

La CUP señala el camino

Los miembros del PDeCat presentes en este cónclave no dudaron de trasladar su decepción tras la cita. Confiaban en que se arrinconara la opción Sánchez, por inviable luego de la decisión del Supremo de no permitir su salida de prisión, y se pasar a la siguiente 'pantalla'. Es decir, designar candidato a Jordi Turull, un veterano de la antigua Convergencia. La CUP no lo quiere. Los antisistema se niegan a aceptarlo como aspirante a la presidencia. Ni Sánchez ni Turull. Sus cuatro escaños son claves para la investidura. Aceptarían a Quim Torra, expresidente de Omnium y hombre muy próximo a Puigdemont.

En JxCat se pretende camuflar la imagen de ser rehenes de la CUP. Ya lo fue el PDeCat hace dos años, cuando se vio forzado a defenestrar a Artur Mas e improvisar la opción de Puifgdemont para la presidencia. Ahora sucede algo similar. "No es que todo depende de la CUP", dijo el portavoz Pujol, quien no dudó en señalar a este partido al afirmar que "una abstención puede vulnerar la voluntad expresada por los catalanes en las urnas".

De nuevo el bloqueo, no hay muestras de una solución próxima. Puigdemont ya puso como ejemplo las negociaciones de Angela Merkel para formar Gobierno, que dieron sus frutos después de varios meses de cduras conversaciones. "Es de locos, ahora el ejemplo es Merkel", se quejaba la mencionada fuente. "Y el 155 ahí sigue, gobernando Cataluña".