"El pueblo andaluz ha votado cambio, y nosotros estamos obligados a cumplir el mandato de las urnas. Los andaluces han expresado su voluntad el cambio después de 40 años y el cambio ha llegado ", ha afirmado el líder del PP en Andalucía y único candidato a la presidencia de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Un alud de reformas ha anunciado el candidato a la Junta andaluza, empezando por la limitación del mandato del presidente y sus consejeros a 8 años, la reducción drástica de impuestos, las medidas contra la corrupción, por la transparencia, humanizar la sanidad pública, una educación moderna y eficaz así como una atención muy especial a la familia. Con tono pausado, se abrió al diálogo, "sin cordones sanitarios", señaló en referencia a Vox y prometió situar a la región en el puesto que se merece.

Moreno Bonilla inició su mensaje con la confesión de que presenta su candidatura "con humildad, porque los andaluces nos obligan a entendernos, a hablar, a trabajar por el diálogo sin complejos ni cordones sanitarios, a abrir la puertas a la gente, a los andaluces que tantas veces han visto lejanísimo a su gobierno. Un alud de cambios, de mejoras, de renovación en una intervención prudente pero ambiciosa. "Quiero ser un presidente reformista", ha dicho, y ha pedido tiempo para lograrlo. Se ha mostrado "dispuesto a hablar con todos, sin renunciar a hablar con nadie".

Citó a Adolfo Suárez: "Soy una persona normal y voy a gobernar de forma normal". Y ha subrayado que pretende convertirse en el primer presidente andaluz de un partido distinto al PSOE en 40 años de democracia. Anunció, de esta forma, el límite a ocho años el mandato de un presidente de la Junta.

Necesidad de la alternancia

El popular ha insistido en que no sólo se elije un presidente, sino la llave para abrir un nuevo futuro, para que Andalucía de el paso hacia una alternancia, que "es positiva y necesaria en democracia" y ayuda a los políticos que se sientan "imprescindibles o eternos". La alternancia evita el abuso de poder, porque "somos depositarios de un bien que pertenece al pueblo. Nadie puede tenerle miedo a la democracia porque la democracia es cambio".

También ha señalado que propone un "cambio conciliador, pero real", para impulsar a una Andalucía que lleva demasiado años acomodada, porque la región no crece al ritmo necesario. "Esto le interesaba a quienes hasta ahora gobernaban, tenían dormida Andalucía, pero los andaluces han despertado para decir ya está bien".

Sobre la corrupción y el fraude, cuestión a la que ha dedicado gran parte de su discurso, subrayó que el nuevo Gobierno llega libre de cualquier rémora, y de la rectitud, la decencia y la verdad. "Seremos intransigentes con la corrupción", señaló, luego de referirse indirectamente a los ERE, contra lo que nada hizo el gobierno anterior. "No se pude gobernar para unos pocos, hay que dignificar la política". Anunció una comisión parlamentaria sobre este escándalo "para recuperar el dinero de los andaluces".

Moreno Bonilla ha abierto la sesión del debate de investidura en un ambiente de tensión propiciado por los cientos de manifestantes convocados por el PSOE para rodear el Parlamento durante la sesión. "Lo que no han conseguido en las urnas lo quieren conseguir en las calles", había declarado el presidente del PP quien recibirá este miércoles los votos de Cs y de Vox para convertirse en el primer jefe de Gobierno no socialista en los últimos 36 años. "No esperaba cortesía, pero sí un respeto institucional, como el que mi grupo y yo hemos dispensado hasta ahora al Gobierno socialista", señaló en relación a los manifestantes que gritaban en la calle.

No olvidó una mención indirecta a Cataluña. "Defenderemos la unidad consagrada en la Constitución, Andalucía se opondrá frontalmente a los que hacen concesiones para mantenerse en la presidencia. Ningún andaluz es más que un español, pero ningún español es ni puede ser más que un andaluz"

Empleo, empleo, empleo, "hay que abordar el problema del empleo de manera inmediata, porque un Gobierno para que merezca respeto ha de ser creíble". También anunció la rebaja del tramo autonómico del IRPF, la supresión del impuesto de Patrimonio y otras medidas fiscales que aparecían e su acuerdo con Ciudadanos.

Desgranó pausadamente su paquete de medidas, pacto con Ciudadanos y con Vox, partido al que le agradeció su colaboración. Transparencia, reducción de los 'chiringuitos' inútiles, final del despilfarro, control a las subvenciones mediante un decreto ley, reforma de la Sanidad, de la Educación, de las infraestructuras, fomento del empleo, selección y dedicación adecuada de los funcionarios. También incluyó reformal al sistema electoral, al reparto de escaños, a las campañas electorales.

No olvidó referirse a la 'violencia de género', que prometió sacar del debate político, y se comprometió a ayudar a 'los más débiles', que encontrarán sen su gobierno un apoyo y la ayuda que precisen. Asunto éste que fue objeto de polémica durante las negociaciones con Vox, que finalmente renunció a sus condiciones.

Se dirigió personalmente a Susana Díaz, que siguió con atención sus palabras, a quien le reconoció que "pese a sus errores", está convencido de que realizó su gestión con buenas intenciones. Le ofreció diálogo y una puerta "siempre abierta"

Fátima Báñez, Javier Arenas, Paco de la Torre (alcalde de Málaga), Celia Villalobos o Juan Ignacio Zoido, han asistido a la ceremonia en la tribuna de invitados, en la que estuvieron presentes numerosos dirigentes de la formación y donde se sentará el próximo viernes Pablo Casado, quien asistirá a la toma de posesión de Moreno al frente de la Junta. Susana Díaz había entrado al salón de plenos con gran parte de sus consejeros, ahora en funciones, con severa solemnidad y deshaciéndose en palabras ante los micrófonos.