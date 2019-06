Arrimadas reprocha a Roldán su cambio de criterio y niega que Cs vaya a "blanquear" a Sánchez

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha evitado criticar a Toni Roldán, al subrayar que su dimisión de los cargos orgánicos es una decisión personal que no cambiará la estrategia del partido de Albert Rivera de acercarse al PSOE, según ha indicado al término de la reunión del comité permanente de la formación naranja.

Arrimadas deseó a Roldán lo mejor en su nueva etapa, aunque le reprochó el cambio de criterio que ha tenido ya que el portavoz económico avaló en los meses previos la estrategia de los 'naranjas' de establecer un cordón sanitario a Pedro Sánchez, una decisión promovida por la Ejecutiva del partido. Además, recordó que Luis Garicano también votó a favor de ello.

Un claro 'no a Sánchez'

"No vamos a blanquear a Sánchez", insistió en varias ocasiones después de que Roldán dijese en su adiós a la política activa que el país tiene una oportunidad histórica para un pacto entre PSOE y Ciudadanos. "Fuimos a las urnas con ese claro 'no a Sánchez' y 'sí a España'", aseveró Arrimadas.

También puso en valor los "pasos" que Ciudadanos está dando para que se formen gobiernos "moderados, liberales y con medidas de regeneración democrática que tanta falta hacen" en lugares como Castilla y León o Murcia, mientras que el PSOE "sigue pactando con los de siempre, populistas, nacionalistas e incluso separatistas".

En este sentido, afeó a los socialistas haber suscrito "casi 100 pactos de la infamia" en Cataluña, gobernando ayuntamientos con el partido de Quim Torra y ERC o el "sumum de la infamia" en Navarra, como ha calificado el pacto con Geroa Bai por el que la formación nacionalista preside el Parlamento de Navarra, donde Bildu ha entrado en la Mesa con una secretaría. A su juicio, estos acuerdos demuestran que "el PSOE de Sánchez es incorregible" y "siempre elige mal" a sus socios, "a los nacionalistas y separatistas".

El caso de Palencia

Sobre el caso particular de Palencia, en el que el alcalde 'naranja', Mario Simón, firmó un documento con Vox en el que asumía lo negociado por PP y la formación de Santiago Abascal para hacerle a él regidor, Arrimadas insistió en que "no contradice" la posición oficial de no cerrar acuerdos con Vox e integrarles en las Corporaciones municipales.

Desde Ciudadanos se sostiene desde la semana pasada que Simón firmó el acuerdo con Vox por su cuenta, sin consultar a la dirección del partido, y que no tiene validez en cuanto a su aplicación en la futura conformación del equipo de gobierno en Palencia.