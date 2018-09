Iglesias sostendrá al Gobierno aunque Sánchez no aparte a la ministra Delgado

El secretario general de Podemos mantiene su petición para que la ministra de Justicia Dolores Delgado abandone su puesto tras la filtración de conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo en una comida en 2009.

Pero Pablo Iglesias ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser que si Pedro Sánchez decide mantenerla en su gabinete, todo se quedará en un "desacuerdo" que "no va a poner en cuestión" el pacto alcanzado para aprobar unos Presupuestos sociales para 2019. "Nuestro compromiso con los Presupuestos se mantiene intacto, pero vamos a ser coherente", ha dicho. Es decir, que no retirará su apoyo al Ejecutivo ni dinamitará la legislatura para llegar hasta su fin natural en 2020. Todo a pesar de las exigencias de los independentistas catalanes para que Sánchez influya en la Fiscalía sobre la situación de los políticos encarcelados.

Iglesias ya ha trasladado al Presidente -de viaje en Nueva York- su visión del asunto. Pero ha reconocido que ambos piensan "distinto" respecto al futuro de la ministra. "Yo no cuestiono su profesionalidad. Todo el mundo me ha dicho que fue una buena fiscal. Pero ella es consciente de que se equivocó estando en esa comida", ha señalado sobre Delgado. En este sentido, el secretario general de la formación morada ha insistido en que las dimisiones "no debilitan a un Gobierno", sino que "hablan bien, porque da ejemplo al actuar al contrario que el PP".

Aunque también ha dejado un recado para el PSOE. "Cuando las cloacas trabajaban contra Podemos y los políticos independentistas, otros parece que miraban para otro lado", ha dicho. Pero "en el PSOE están empezando a conocer lo que significan (Eduardo) Inda y Villarejo cuando les toca a ellos", ha apostillado. En este sentido, ha echado en cara que el PSOE bloquease su petición para que el excomisario compareciese en sede parlamentaria.

Casado y Villarejo

Por otro lado, Iglesias ha negado haberse reunido nunca con Villarejo pero ha asegurado que pedirán la dimisión del presidente del PP, Pablo Casado, si se confirma la información del diario Público sobre una encuentro en el que el dirigente popular habría coincidido con el excomisario ahora encarcelado.

Asimismo, Iglesias ha llegado a asegurar que si Sánchez hubiese optado por integrar a Podemos en su Gobierno tras la moción de censura, "quizá no estaríamos padeciendo los problemas que estamos padeciendo ahora".

El chalé de Duque

Sobre la última polémica que afecta a otro de los miembros del gabinete de Sánchez, Iglesias se ha limitado a responder con unas declaraciones que el propio presidente del Gobierno hizo en 2015. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, tendría un chalé en Jávea (Alicante), según publica Okdiario, a nombre de una sociedad instrumental.

"Cualquier información de este tabloide hay que cogerla con pinzas. Pero hay una entrevista de Pedro Sánchez del 9 de febrero de 2015 en la que dice: "Si tengo en mi dirección a alguien que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva", ha sentenciado Iglesias.