Podemos, dispuesto a presentar otra moción para convocar elecciones si Sánchez fracasa

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que su partido está dispuesto a presentar su propia moción de censura instrumental para convocar elecciones si la del líder del PSOE, Pedro Sánchez, contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy fracasa este viernes en el Congreso. Iglesias se ha mostrado abierto a dialogar con Cs para buscar un candidato de consenso.

Aunque Iglesias ha ofrecido "sin condiciones" los votos de sus diputados al PSOE, asegura que si la iniciativa de Sánchez no triunfa, "hay una segunda opción preferible a que siga gobernando el PP". Ciudadanos había planteado hasta ahora de la posibilidad de registrar una moción de censura técnica, para que necesitaba que algún grupo le prestase al menos tres diputados para llegar a los 35 que se requieren para presentarla.

Preguntado sobre un posible préstamo de escaños, Iglesias ha contestado así: "No, porque nosotros no necesitamos prestar diputados a nadie (tiene 67). Ciudadanos no puede presentar una moción; nosotros sí. Estaríamos dispuestos a dialogar con Cs y ya veríamos cuál es el resultado de ese diálogo. Quien tiene 67 diputados y no tiene que pedir ningún préstamo somos nosotros".

El líder morado ha hablado de "garantizar una fórmula" que permita que eso salga adelante y ha asegurado que él no tiene "el más mínimo interés" en volver a ocupar la posición que "ya ocupó", es decir, el de candidato. "Estaríamos abiertos a buscar salidas y nombres", ha añadido. "Pero hasta el viernes no vamos a proponer ninguna fórmula", ha zanjado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso.

"Nuestra primera preferencia es un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez y apoyado por 156 diputados. Si el PSOE quiere hacer algo a mi juicio irresponsable, como es gobernar en solitario, lo apoyaríamos también. Pero si la moción de censura falla porque Pedro no consigue los 176 diputados, antes de que siga el PP, preferimos que haya elecciones y digo yo que el PSOE, también", ha reflexionado.

Desde Ciudadanos no han querido entrar a valorar el anuncio de Iglesias. "Nosotros vamos a seguir con lo que llevamos diciendo hace días. Primero, convencer y exigir a Mariano Rajoy de que cambie de posición y convoque elecciones. Si no, hablaremos preferentemente con el Partido Socialista", ha respondido minutos después el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.