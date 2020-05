Podemos degrada su propuesta de tasa a los ricos para no molestar al PSOE

Pablo Iglesias ha decidido anunciar su propuesta de tasa covid a las grandes fortunas, pero solo como iniciativa de Podemos para la comisión de reconstrucción en el Congreso y no como propuesta oficial en el Consejo de Ministros. La consigna es clara: la tasa covidno será una línea roja para la permanencia de Podemos en el Gobierno ni tendrá la misma importancia del salario mínimo vital. Pablo Iglesias es consciente de las reticencias de los socialistas sobre la propuesta.

El partido de Iglesias trabaja en ese impuesto desde finales de marzo, como desveló este diario. Su iniciativa, sin embargo, se topó con la negativa de varios ministros socialistas. En el cuartel general morado consideraron aplazar su puesta en marcha para no tensar las relaciones con el PSOE. La entrada en juego de Ciudadanos, no obstante, les ha llevado a anunciar su petición, pero no como medida del Gobierno.

Desde los ministerios económicos del Gobierno, de hecho, aseguran no tener en estudio ningún tipo de impuesto para las grandes fortunas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó el pasado 1 de mayo, durante la presentación del Programa de Estabilidad al lado de Nadia Calviño (vicepresidenta de Asuntos Económicos) que no se esperaban sorpresas en el ámbito fiscal.

Este martes, Montero hizo alusión a que no es necesario crear una figura tributaria nueva, como el "impuesto a los ricos" que propone Iglesias similar al de Patrimonio, sino que se puede hacer modificando los tramos de algunos tributos como el IRPF o el Impuesto de Sociedades. Este último es el que ha mencionado expresamente la ministra. A la vez, Montero ha recordado que "el objetivo de cualquier Gobierno es ampliar sus apoyos parlamentarios" en referencia a las negociaciones con Ciudadanos, partido que difícilmente aprobará una tasa covid.

El Gobierno solo contempla añadir impuestos para el sector tecnológico. Montero descartó que se vaya a aprobar "ni subidas masivas de impuestos ni bajadas masivas", pero sí que entren en vigor a final de año las tasas Google y Tobin, se inicie la tramitación de la ley de lucha contra el fraude y se avance en fiscalidad verde.

"De tasa covid nadie sabe nada"

“De tasa covid nadie sabe nada”, señalan fuentes de los ministerios económicos. “Aun así, es solo una propuesta para una comisión, en este sentido legítima”, añaden. De ahí que Podemos preserve la iniciativa como una de sus “propuestas” de cara a la crisis del coronavirus.

“Han copiado y pegado su propuesta del programa electoral, ni se han molestado en trabajar una medida especial para el coronavirus”, se queja un cargo socialista. El programa electoral de Podemos, en efecto, reza en su punto 261: “Se trata de un impuesto similar al que se está proponiendo para la UE y Estados Unidos. Tendrá un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravará con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios más altos del país. Este impuesto sustituirá al actual impuesto sobre el patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse por parte de las comunidades autónomas”.

Podemos admite las dudas del PSOE

En Podemos admiten que varios ministros socialistas tienen dudas sobre ese planteamiento. De hecho, hasta la votación del estado de alarma, Podemos evitó calentar los ánimos a la espera del voto de Ciudadanos en la tensa prórroga del estado de alarma del pasado 6 de mayo.

No obstante, para Podemos esta medida es necesario porque la crisis de la covid-19 "va a tener graves consecuencias sobre el conjunto de la economía, y muchas empresas y familias van a necesitar el apoyo de la sociedad, a través de las políticas públicas, para no quedarse atrás". "Tenemos que recuperar lo común, y es justo que quienes más tienen contribuyan de forma especial a sostener a quienes más se van a ver afectados por la crisis, y al esfuerzo colectivo para que no volvamos a vernos en una situación similar en el futuro", añadieron.

Con el arranque de la comisión de reconstrucción, Podemos quiere marcar algo de la agenda política. Los morados no quieren ceder su protagonismo en el ámbito económico-social a Ciudadanos. El partido de Iglesias ha decidido enfocar su batalla a nivel de Gobierno con la renta mínima vital. Mientras que en el Congreso la tasa covid permitirá defender una propuesta fácil de entender, pero con carácter más declarativo que ejecutivo.

Fuentes del partido morado reiteran en conversación con este diario que es una “propuesta” de la que ha sido informado Sánchez, pero cuyo desarrollo no será en Moncloa. En definitiva, Podemos lanza una idea de carácter político en el marco de su estrategia de doble velocidad entre un "Podemos de lucha y otro de Gobierno".