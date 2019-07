Debate muy bronco en el Congreso entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Un combate en el que el líder de Podemos ha vuelto a exigir una coalición “con proporcionalidad” en función de los "votos obtenidos" en las elecciones generales, y ha arremetido contra Sánchez por buscar la abstención del PP y Ciudadanos. Sánchez le ha recordado que “tiene sobre la mesa” un acuerdo de coalición, que, sin embargo, para Iglesias equivale a una “humillación”.

Iglesias llegó al Congreso con un objetivo: evitar elevar el tono de la confrontación política para no dar a Sánchez “otra excusa” que le permita rechazar sellar una coalición. Pero a medida que el debate se ha ido desarrollando, el líder de Podemos ha asumido que la propuesta socialista equivale a arrinconar a los morados, ofreciéndoles únicamente un “papel decorativo”.

"No nos van a pisotear"

“Solamente le estamos pidiendo reciprocidad. Planteamos una salida que es sensata, hagamos una coalición y un acuerdo integral. Usted actúa como si tuviera mayoría absoluta, pero con 123 diputados tiene que negociar con otro partido, tal y como ocurre en Baleares, Canarias, Valencia”, ha atacado Iglesias.

Iglesias ha añadido: “Pretende que digamos a los 3,7 millones que nos han votado que sus votos valen menos que los del PSOE. Somos una fuerza no se va a dejar pisotear ni a humillar por nadie”. Y ha concluido con una advertencia de cara a la posibilidad de que todo fracase: “Por la cerrazón de no hacer una coalición proporcional, usted no será presidente de España nunca”.

Sánchez ofrece un acuerdo de legislatura

“Venimos de culturas diferentes” y “existen discrepancias en asuntos de Estado como la cuestión catalana”, ha señalado Sánchez. El presidente en funciones ha reconocido que plantea una coalición a Podemos, pero ha evitado desglosar los detalles de la misma. “Hay gente ilusionada que lleguemos a una cuerdo en contenido y políticas”, ha añadido, aunque en más de una ocasiones ha matizado que, “de no llegar a un acuerdo”, a Podemos solo le quedará la abstención o votar “como Vox”.

"Queremos gobernar con ustedes, sacar adelante muchas políticas en beneficio de la ciudadanía y esa es la mano que tienen tendida", ha subrayado Sánchez apuntando a continuación que, en caso de que esta idea fracase, hay "muchas otras opciones", como o un pacto de investidura o un acuerdo de legislatura.

Respeto a la proporcionalidad

“Creo que ustedes plantearon muchas excusas”, ha acusado Iglesias. Desde la cuestión catalana, hasta el veto a Iglesias para entrar en el ejecutivo, ha afirmado el líder de Podemos, y ha recordado el “veto” a su persona: algo “inédito” en opinión del secretario general de Podemos. “Después de esa excusa han quedado pocos argumentos. Un gobierno de coalición se negocia respetando la proporcionalidad”, ha mantenido Iglesias, y ha retado a Sánchez a detallar su última propuesta de coalición.

“Le propusimos un modelo valenciano: nos dijo que ni hablar. Les pedimos competencias en Igualdad, nos dijo que tampoco, ni en Trabajo, ni en Hacienda, ni en Transición ecológica, ni en Ciencia…¿que nos han ofrecido ustedes? ¡Que se lo diga a la Cámara!”. Sánchez ha preferido no contestar a esa última pregunta.