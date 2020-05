Iglesias ocupa el vacío de Sánchez en la prensa internacional

Pablo Iglesias va ocupando el hueco dejado por Pedro Sánchez en la prensa internacional. En la crisis del coronavirus, el vicepresidente ha concedido una entrevista al importante diario británicoFinancial Times y otra a la televisión italiana Rai2. Sánchez hasta ahora no ha concedido entrevistas en medios extranjeros, aunque sí han hablado sus ministros.

Entre marzo y abril, la Moncloa intentó convencer a los representantes de los medios extranjeros de que España había sido el país que había reaccionado antes contra la covid-19. El equipo de Sánchez deseaba darle la vuelta a una serie de informaciones críticas que aparecían en grandes cabeceras internacionales sobre su gestión, muchas de ellas del segmento progresista.

La estrategia fracasó y Sánchez evitó empujarla concediendo entrevistas en los medios en cuestión. Se limitó a firmar una tribuna internacional en la prensa escrita hablando de los coronabonos y el futuro de la Unión Europea, pero no aceptó entrevistas a pesar de recibir peticiones de algunos medios extranjeros, tal y como ha podido saber Vozpópuli. Dejó que hablaran sus ministros, como la de Exteriores, Arancha González Laya, y la de Economía, Nadia Calviño, entre otras.

Iglesias, en cambio, demostró más disponibilidad. Fue entrevistado en el telediario italiano de la RAI, al igual que el presidente del Gobierno italiano Giuseppe Conte hizo en España con La Sexta. Además, también ha cofirmado una tribuna en la prensa con las ministras de empleo de Italia y Portugal para proponer la renta mínima vital en toda la UE --cabe preguntarse por qué firmó él y no Yolanda Díaz, ministra de Trabajo--, y ha sellado una importante entrevista en el Financial Times, el rotativo económico más prestigioso del mundo.

