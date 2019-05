Iceta pasa del "Pedro líbranos de Rajoy" a "Mariano, ¡quítanos al 'fraCasado'!"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha admitido hoy que casi tres años después de pedir a Pedro Sánchez su célebre "¡Líbranos de Rajoy!", ahora, tras comprobar que lo que ha venido después es "peor", echa en falta al expresidente del PP: "¡Vuelve, Mariano! ¡Vuelve! ¡Quítanos al 'fraCasado' de delante!".

En su intervención en la Fiesta de la Rosa en Montmeló, en presencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Iceta ha celebrado la victoria socialista del 28A y ha agradecido al presidente Pedro Sánchez que se alzara, plantara cara y derrotara a la ultraderecha.

"El PSOE pasó por un momento complicado en su historia. Habíamos perdido la inspiración, el rumbo, la fuerza, la confianza en nosotros mismos. Y hubo una persona (Pedro Sánchez) que fue capaz de levantar la bandera y levantarnos el ánimo a todos. Le hemos seguido y valía la pena, y por eso, de la misma manera que él no nos falló, nosotros no le fallaremos", ha prometido Iceta.

Ha recordado que en la Fiesta de la Rosa del 24 de septiembre de 2016 se dirigió a Sánchez, cuando intentaba construir una alternativa a la investidura del líder del PP, y "en nombre de todos", le dijo: "Pedro, ¡mantente firme! ¡Líbranos de Rajoy y del PP! Estamos a tu lado, estamos contigo. ¡Aguanta, resiste a las presiones!".

"España no se puede gobernar desde el miedo"

En su intervención, Iceta ha destacado que la victoria del PSOE el 28A demuestra que en España "no se puede gobernar desde el miedo, sino desde la confianza", y ha resaltado que el partido socialista, con 140 años de historia, "no es una moda, no es un invento de laboratorio".

Según Iceta, en las elecciones generales del pasado domingo los partidos que defendían "el enfrentamiento y la crispación" fueron derrotados, mientras que los que pedían "diálogo y soluciones" se alzaron con la victoria.

En presencia del candidato del PSC a las europeas, Javi López, Iceta ha ironizado con el hecho de que los británicos también voten en estas elecciones, pese a estar ultimando su salida de la Unión Europea tras el brexit aprobado en un referéndum.

En este sentido, ha apuntado que el brexit supone una "enseñanza" respecto a Cataluña: "El referéndum no es un truco de magia, no lo resuelve todo. No todo se resuelve al último penalti. Hay decisiones que requieren de sosiego, consenso, trabajo de tiempo, y eso no es un referéndum de un solo día".