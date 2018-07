Iceta: "El Consell de la República es absolutamente irrelevante. No existe"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha criticado la voluntad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de impulsar desde Bélgica el Consell de la República para internacionalizar la causa soberanista: "El Consell es absolutamente irrelevante. No existe, existe en la cabeza de algunos".

"Que yo sepa en el Presupuesto de la Generalitat no hay ninguna partida para esta pseudoinstitución. Algunos quieren crear esta ficción de unas pretendidas instituciones que para nosotros no tienen ningún tipo de existencia real", ha expuesto Iceta en una entrevista con Europa Press.

El líder de los socialistas catalanes ha argumentado que, si el movimiento independentista quiere vivir en sus "fantasías", es libre de hacerlo, pero ha advertido de que el PSC solo reconocerá las instituciones que emanan de la Constitución y del Estatut de Autonomía de Cataluña.

"Para nosotros no hay más instituciones que a las que el Parlament da luz verde. Para nosotros el presidente de la Generalitat -Quim Torra- y el Govern de Cataluña son los que son y no ningún otro", ha concluido sobre este Consell de la República.

¿Vía unilateral?

El líder socialista ha confiado en que el Govern no retomará la vía unilateral por la que apostó Puigdemont en su mandato: "Los políticos no nos podemos comprometer a no equivocarnos, pero sí que deberíamos comprometernos a no repetir los mismos errores".

Iceta prevé que los partidos independentistas mantengan "retóricamente" su apuesta por una república catalana, pero confía en que no busquen materializarla como trataron de hacerlo el 27 de octubre de 2017, ya que concluye que el coste ha sido altísimo, también para los líderes soberanistas.

La Generalitat ha pedido al Gobierno que dé ordenes a la Fiscalía para que se retiren los cargos contra los presos soberanistas, y el líder socialista replica que el ministerio fiscal es "autónomo" y que en España la independencia judicial está garantizada.

Presos y diálogo

Iceta recalca que el PSC respeta las decisiones de los jueces, pero también recuerda que desde el principio ha considerado que la prisión preventiva era una medida excesiva que, además, considera que no facilita el diálogo para encontrar una solución al conflicto: "Esto lo dijo Felipe González y es evidente".

También ha pedido a los soberanistas que ayuden a crear un "determinado clima" favorable para los presos, y les ha afeado que recientemente aprobaran en el Parlament una iniciativa para reivindicar la polémica votación del 27-O en la que se declaró la República.

Así, el líder del PSC ha pedido que en la Cámara se actúe en la línea contraria: "El Parlament ha actuado bien cuando ha hecho caso de las resoluciones judiciales porque así se desmiente que hay una rebelión en marcha que aún no ha acabado".